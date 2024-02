Da li Topić odlazi iz Zvezde? "To košta, to je računica"

Nebojša Čović pričao je i o Nikoli Topiću.

Nikola Topić odigrao je posljednji meč za Crvenu zvezdu 4. januara i tada se povrijedio u derbiju sa Partizanom. Kako stvari stoje on se neće tako brzo vratiti na teren, vjerovatno ni do kraja marta. Prema riječima Nebojše Čovića njegov oporavak odvija se onako kako je planirano.

Nema nikakve žurbe i plan je da stvari idu postepeno, odlučeno je da ne ide na operaciju.

"Najvažnije je da bude zdrav. Očekujem ga krajem marta, početkom aprila. Imao je kontrolni snimak magnetnu rezonancu i ide izvanredno, radilo se o pokdanim ligamentima, bez operacije, možete da zamislite tu metodu. Ja nisam vjerovao. Poslije prve kontrole krajem januara, izgledalo je bolje", rekao je Čović u podkastu kod "Luke i Kuzme".

Priča se dosta o njegovom odlasku u NBA ligu.

"Topić ima ugovor još četiri sezone. Da li može da ode? To košta, to je računica. Od odlaska Mileta Ilića dobili smo 1,5 miliona dolara, sad bi bilo mnogo više. Volio bih da Topić ostane u Zvezdi, kao što je bila njegova odluka da ode u Megu i da se vrati sad u Zvezdu. On treba da odluči, vidjećemo kako će ići."

Istakao je da je mladi plejmejker sam tražio da ide u Megu na pozajmicu.

"Duško mu je rekao da će imati minutažu, odlučio je da ode u Megu, prihvatili smo to. Kad je Šabaz otišao, shvatili smo da nam treba plej, pričali smo sa njim i vratio se."

Zatim se vratio na priče o odlasku u NBA. Prema trenutnim projekcijama Nikola je viđen kao šesti pik i mogao bi da ode u Toronto.

"Pitamo se i mi, on ima ugovor, cifre su definisane, mi možemo da kažemo da nas to ne interesuje ove godine, vodeći računa naravno o njegovom razmišljanju. Ne treba da dozvoli sebi da ode po svaku cijenu u NBA i da sedi na klupi. Drugo je Vasa, Nikola Jović ide linijom nekom, želim mu da napravi rezultat, nije to minutaža, sad ima postepeno se to diže. Imao je sreću sa tim ljudima koji su ga zavoljeli."

U NBA je trenutno jedan od najboljih srpskih plejmejkera Vasilije Micić.

"I mi bi Vasu voljeli ako se vraća iz NBA, ali ne vjerujemo. To je jak i čvrst ugovor. Drugo, napravio je posao u Evropi, pravi ga tamo, treće pitanje je i fizičke istrošenosti i njega. Sve to ima svoje granice. Puno minuta je u nogama i u tijelu."

Potom je spomenuo pojačanja i odlaske, odnosno Toka Šengeliju i Ognjena Dobrića.

"Šengelija je bio blizu dolaska, imali smo kontakte. Opredijelio se da ostane vjeran Virtusu još ovu sezonu, bila je priča o smanjenju budžeta tamo. Žao mi je što je Dobrić otišao, ne zbog Bolonje, nego što je uopšte otišao. Napravljena je neka vrsta nesporazuma, iste uslove je imao i ovdje, ali menadžer ga je odveo tamo, nije više sa Miškom. Svako dobro mu želim, dradi se o sjajnom momku koji je jako puno dao. Nije bilo svađa, Zoroski mu je menadžer, samo se nismo razumjeli kako treba", zaključio je Čović.

