Micić odigrao partiju karijere u NBA ligi: Postao starter i počeo da dominira

Vasilije Micić odigrao je najbolji meč od dolaska u NBA.

Vasilije Micić odigrao je najbolju utakmicu od dolaska u NBA ligu. Prekomandovan je na mjesto startera u Šarlotu i pokazao je da to nije slučajno. U porazu od Orlanda (101:89) srpski plejmejker pokazao je zašto je bio MVP Evrolige. Za 29 minuta na parketu dao je 21 poen (7/11 za dva, 1/4 za tri, 4/4 sa penala), uz 5 skokova i 4 asistencije.

Uprkos odličnoj Vasinoj partiji Hornetsi nisu uspjeli da dođu do pobjede. Glavni razlog za to je 19 izgubljenih lopti. "Teško je da odigraš dobar meč 48 minuta kada imaš toliko 'prodatih' lopti. Ovo nam je bila osma utakmica u 13 dana i to se vidjelo na parketu. Nismo imali mnogo mečeva u sezoni gdje nam je nedostajalo energije, kao što je to bio slučaj sada", rekao je Stiv Kliford.

Trener "stršljenova" pohvalio je srpskog igrača. "Odigrao je veoma dobro, posebno u napadu. Sjajno je igrao u 'pik en rolu', završavao je dosta napada na obruču. Odličan je dodavač, kreator. Orlando je imao neke greške u reketu, a Vasa je odličan i zna da pogodi čim mu se da prostor. Oni su veoma visoki dole i rijetko kada imate prostor za takve stvari", dodao je Kliford.

Aleksej Pokuševski vraćen je iz Razvojne lige, bio je u sastavu, ali nije ulazio u igru. Vasa je bio najefikasniji u svom timu, Men i Miler dodali su po 18 poena, dok je kod pobjednika Paolo Bankero dao 22 poena.

REZULTATI:

Šarlot - Orlando 89:101

Bruklin - Filadelfija 112:107

Klivlend - Boston 105:104

Majami - Detroit 118:110

Njujork - Atlanta 100:116

Toronto - Nju Orleansa 98:139

Hjuston - San Antonio 114:101

Dalas - Indijana 120:137

Denver - Finiks 107-117*

*poslije produžetka

