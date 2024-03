"Bilo je nekih loših procjena!" Nebojša Čović: Promijenili smo trenera, loše je formiran tim!

Nebojša Čović je govorio na RTS-u o aktuelnoj sezoni Crvene zvezde, promjenama u timu, povredama...

Crvena zvezda je upisala šesti uzastopni poraz u Evroligi ove sezone pošto je u Beogradskoj areni od crveno-bijelog tima bolji bio Panatinaikos. Prvi čovjek kluba Nebojša Čović je jutro poslije toga gostovao na RTS-u i istakao da je ovo ipak jedna jako specifična sezona za Crvenu zvezdu.

Sezona je počela sa Duškom Ivanovićem na klupi, njega je zamijenio Janis Sferopulos, a po riječima Čovića bilo je tu nekih loših procjena.

"Kompletna sezona ova sezona je dosta specifična za Crvenu zvezdu. Mi smo došli do promjene trenera vrlo brzo zato što su loše urađeni određeni skautinzi i formiranje ekipe. Nakon toga su nas pratile neprekidno povrede. Ja to ne pričam kao alibi nego kao nešto što se događalo, uz uvijek otvorena vrata da oni koji to mogu bolje i znaju bolje uzmu to da rade. Sa strane pričati... Ovo je 13. sezona od kada sam u Zvezdi, imamo 23 trofeja. To nema niko u zadnjih 12-13 godina", rekao je Nebojša Čović u jutarnjem programu RTS-a.

Prokomentarisao je i to što je tokom nedjelje u kojoj je Beograd domaćin čak pet evroligaških utakmica. Po dvije Crvene zvezde i Partizana i jednom će Makabi biti domaćin u "Pioniru".

"Tako se pogodilo pogodilo kroz raspored, a i Makabi je dodatak zbog svega ovoga što se dešava na Bliskom Istoku. Vrlo je naporan tajming u Evroligi i još kad uz to dodate regionalnu ligu to je jajko puno utakmica tokom sezone. ali tako je kako je, idemo dalje", naglasio je on.

