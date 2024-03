Nemanja Bjelica je neko ko ne da na sebe, a to je Aron Aflalo naučio na teži način.

Izvor: youtube/ Bleacher Report/printscreen

Nemanja Bjelica je sada i zvanično završio košarkašku karijeru, a u moru sjajnih poteza i odlučujućih šuteva pamti se i jedna njegova tuča! On se u januaru 2018. godine dok je igrao za Minesotu u NBA ligi sukobio sa Aronom Aflalom i to ne svojom krivicom!

Igrao se meč Minesote i Orlanda, a u jednom momentu je iskusni krilni igrač Medžika riješio da krene pravo na Bjelicu. Nakon što je Džamal Kroford promašio trojku Bjelica je krenuo na skok i sudario se sa Aflalom, koga je to razbjesnilo. Odjednom je on gurnuo Srbina, a onda i zamahnuo da ga udari!

Nije dao na sebe Bjelica i uhvatio je neopreznog Aflala koji je spustio glavu u "kragnu". Tačno mu je pala ispod ruke glava protivnika i uhvatio ga je srpski košarkaš nakon čega su se svi igrači oba tima zaletjeli ka njima. Pogledajte taj momenat:

Vidi opis Amerikanac krenuo na Bjelicu, on ga smirio "kragnom"! Tuča koja se pamti: Odrastao sam na ulici, ne dam na sebe! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: youtube/ Bleacher Report/printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: youtube/ Bleacher Report/printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: youtube/ Bleacher Report/printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: youtube/ Bleacher Report/printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: youtube/ Bleacher Report/printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: youtube/ Bleacher Report/printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: youtube/ Bleacher Report/printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: youtube/ Bleacher Report/printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Dugo je trajalo odvajanje, a dok je Aflalo vrlo bijesno vikao i pokazivao ka Bjelici, "Beli" je bio potpuno miran. Ipak sudije su obojicu isključile, a poslije meča je Srbin takođe izuzetno mirno prokomentarisao cijelu situaciju. Izvinio se saigračima i treneru, ali je bio siguran da je ispravno postupio.

"Prvo hoću da se izvinim svojim saigračima i stručnom štabu što sam isključen. Ne znam šta bih mogao da kažem. Udarali smo jedan drugog tokom meča, znate u odbrani i napadu, to je dio igre. Prvo, ne želim da se osjećam kao žrtva ovdje, to je sve dio igre. On je zamahnuo ka meni, ja sam pokušavao da se zaštitim prije svega, ali i da mu pomognem, da ga smirim. Jer je bio bijesan, ne znam šta nije u redu sa tim momkom. U tom momentu, kada me tako napadneš ja moram da se zaštitim", počeo je Bjelica.

Kao neko ko je odrastao u Bloku 70 na Novom Beogradu istakao je da zna da se zaštiti, ali da tokom utakmice nikada nije želio da se sukobljava. I takođe je istakao da je "želio da pomogne tom momku".

"Svi koji me poznaju znaju da sam smiren momak, ali znam kako te stvari funkcionišu. Ja sam odrastao na ulici, ali sam košarkaš i nikada se neću potući tokom utakmice. Još jednom da naglasim da ne želim da se osjećam kao žrtva ovdje ali samo sam probao da se zaštitim. Veoma sam srećan što sam hvala Bogu reagovao na taj način. Ja sam pokušavao da ga smirim jer znam šta bi se desilo kada bih pokušao nešto drugo. To je to."

Novinare je zanimalo da li je Aflalo uspio da udari Bjelicu, što srpski reprezentativac nije želio da komentariše, ali je ponovio da smatra da je uradio ispravnu stvar.

"Nije, ne znam da li je dobro pričati o detaljima. Samo to imam da kažem. Kao što sam rekao udarali smo se tokom utakmice, ali to je dio igre. Nisam gledao snimak, ne znam da li su sudije donijele pravu odluku. Neću da kažem da je on loš, možda je imao loš dan, ali samo hoću da kažem da mislim da sam uradio pravu stvar. Šta hoćete da uradim? Da ga pustim da me udari opet?", zapitao se Bjelica.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!