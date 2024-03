Željko Obradović oštar poslije pobjede: Pravo sa aerodroma idemo na trening!

Pojedini košarkaši Partizana neće imati dan odmora poslije pobjede protiv Budućnosti. Željko Obradović otkrio je zašto.

Košarkaši Partizana imaće trening u ponedjeljak ujutru u Štark areni, odmah poslije povratka sa gostovanja Budućnosti. Obraćajući se novinarima u Podgorici, poslije važne pobjede u derbiju u Morači, trener crno-bijelih Željko Obradović to je podijelio sa javnošću. "Već sutra sam zakazao trening nekima, pravo sa aerodroma, da vidimo šta se dešava", rekao je on.

Obradović je pohvalio nastup Zeka Ledeja, meč-vinera, mada je rekao da i on može bolje, a pogotovo da mogu bolje igrači sa klupe.

"Recept je da Ledej, Panter, Doužer budu na nivou na kojem smo navikli i da i ostali budu na tom nivou. Učinak svih igrača sa klupe protiv Olimpijakosa bio je tri poena. Košarka ne može da se igra sa pet igrača. Igrači treba da shvate da nije samo koš košarka, već da ima mnogo segmenata igre u kojima mogu da pomognu i da učestvuju da ekipa izgleda dobro".

Komentarišući trijumf u dramatičnoj završnici, kojim su crno-bijeli "ovjerili" drugo mjesto na tabeli u plej-ofu, Obradović je rekao: "Mislim da je bila izuzetno lijepa utakmica, u izvanrednoj atmosferi. Na prvom mjestu hvala ljudima iz Budućnosti na izuzetnom gostoprimstvu, to je ono što pokušavamo i mi svaki put kada dođu u Beograd, da im vratimo na isti način. Mislim da je utakmica bila na zavidnom nivou što se tiče fer-pleja. Evidentno je da je utakmica odlučena u posljednjim momentima, možda je odlučio taj šut Zaka Ledeja, koji nas je odvojio na razliku i onda smo odigrali skoncentrisanu odbranu. Odlučili su mali, sitni detalji"

Koliko je bilo teško spremiti se za dva dana poslije Olimpijakosa?

"Igramo u tom ritmu, imali smo dva treninga, Budućnost je imala nešto više dana za pripremu. Zak Ledej propustio je pet utakmica, vratio se i vidjelo se koliko je bitan za tim u svim segmentima igre. Može on bolje, kao što mogu i ostali igrači bolje, samo je stvar koncentracije i da primaju informacije na pravi način. Ali da kažem da je i Budućnost odigrala veoma, veoma dobru utakmicu i da je bilo pravo uživanje svima koji su gledali. Utakmice Budućnosti i nas su barem ovo što sam tu uvijek bile korektne, i na terenu i van njega. Hvala svima na korektnosti, to je primjer koji svi treba da slijedimo. Da se igrači i mi svi osjećamo dobro u bilo kojoj dvorani"

Sada se nazire da će Partizan i Budućnost igrati za finale. "Da, ali iskustvo uči da ideš korak po korak. Sjetite se prošle godine, da smo imali Studentski centar u četvrtfinalu i kako je to izgledalo. Trebalo bi da poštujemo svakog protivnika. Imamo te neke šanse da uđemo u tih prvih 10. Dobra stvar je valjda to zavisi malo i od nas, ne sve, ali treba probati, pa ćemo videti da li ćemo igrati nastavak, kakav god da je, a onda da se okrenemo ABA ligi. Pokušavam igračima da objasnim, posebno posle serije protiv Reala, da dolazi do ispražnjenosti, pada koncentracije i da moraš svakog protivnika da poštuješ"

Partizan će sljedeći meči igrati u četvrtak, 4. aprila u Berlinu protiv Albe.