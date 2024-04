Šou-tajm Egzuma, kao u Partizanu! Trojka u posljednjoj sekundi - za osvetu jer su ga skoro uništili!

Fantastična utakmica i velika pobjeda Dalasa nad Hjustonom zahvaljujući Egzumu, Dončiću i Irvingu.

Hjuston je igrao bolju košarku i vodio je 22 razlike protiv Dalasa, ali to nije bilo dovoljno da bi pobijedili u "teksaškom" derbiju. Za to je najodgovorniji Dante Egzum koji je u posljednjoj sekundi regularnog dijela utakmice postigao trojku za 129:129 kojom je tako obezbijedio produžetak svom timu, a potom su Maveriksi u naletu te dobre energije došli do pobjede od 147:136. Zbog ovog poraza, Hjuston je i zvanično ostao bez šansi da se nađe u NBA plej-inu.