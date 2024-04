Zabole me za četnike i ustaše! Grobari ga prozivali u Areni, ovo je njegov stav o tome!

Čuveni hrvatski košarkaš već je govorio o četnicima i ustašama.

Košarkaši Partizana savladali su Valensiju (79:66) u posljednjem kolu Evrolige za ovu sezonu, a meč u Beogradskoj areni obilježio je i transparent istaknut na jugu, tamo gdje su najvatrenije pristalice crno-bijelih. Navijači su se parolom u četiri reda dotakli nedavnog dolaska u Beograd bivših hrvatskih košarkaša Dina Rađe i Tonija Kukoča, koji su bili gosti kluba na meču protiv Olimpijakosa.

Kukoč je tom prilikom prvi put gledao jednu evroligašku utakmicu Partizana, dok je Rađa češće u Beogradu. Redovno posjećuje važne košarkaške događaje u glavnom gradu Srbije, često i govori za srpske medije, a ima i mnogo prijatelja sa kojima se viđa kada god doputuje iz Hrvatske. Takođe, mnogo češće je govorio o dešavanjima u Jugoslaviji devedesetih godina.

Njemu, ali i Kukoču, bio je posvećen transparent navijača Partizana.

"Klub pripada onima sto za njega žive, ne kretenima koji se atmosferi dive. Mi se nikada nećemo praviti fini prema ustašama što bježe sa postolja u Atini", pisalo je na paroli nakon što su prije nekoliko nedjelja aplauzima dočekani u Areni. O takvim stavovima Rađa se oglasio još prije nekoliko godina.

"Zabole me više ku**c za rat. Za četnike i ustaše, za antivaksere i sve ljude ograničene pameti koji nam ne dopuštaju da živimo normalno", rekao je Rađa u intervjuu za "Nedeljnik". Nekadašnji hrvatski košarkaš podjednako je bio oštar u nastavku intervjua. "Zabole me ko je prvi počeo, ko je više pogriješio. Odbijam da učestvujem u tim pričama, koje su samo hrana za idiote koji nemaju druge sreće nego da se mrze. Da mi je da vidim da puste ljude da normalno žive. Sjećam se kao da je bilo juče, sedamdesetih godina je malo dražih gostiju bilo od Nijemaca. Ej, Nijemci sa kojima smo ratovali 25 godina ranije, bili su nam dragi gosti, a danas, 30 godina od rata ljudi i dalje hrane svoje duše tim pričama", pričao je tada Dino.

Rađa je bio jedan od najboljih hrvatskih košarkaša u trenutku raspada nekadašnje države, a mnogi mu zamjeraju što se uz Franju Tuđmana našao na Kninskoj tvrđavi, gdje su zajedno širili šahovnicu nakon progona Srba iz Krajine. I o tome je Dino Rađa govorio , uz napomenu da nije imao izbora da li će se pojaviti u Kninu.

"Dobio sam poziv - 'Nacrtaj se na aerodromu, ne govori nikome ništa'. Bio sam na vikendici kod svojih kraj Rogoznice. Tokom rata sam bio u Splitu, ali vjerovatno sam trenirao, spremao se da se vratim nazad u Boston i bio sam kod svojih na ručku. Onda je došao poziv 'Dođi tamo, ne govori' i to je to", rekao je on. Na tvrđavi u Kninu, gradu u kojem su Srbi činili većinu prije rata, pored Rađe se našao i Stojko Vranković, ali nije bilo Tonija Kukoča. Za njega se vezuje druga anegdota u kojoj se našao Tuđman, a tiče se Olimpijskih igara u Barseloni.

Kukoč je pričao kako se nije pojavio u Kninu na podizanju zastave na tvrđavi, ali mu je Franjo Tuđman obećao jagnjetinu nakon medalje sa Olimpijskih igara, gdje su Hrvati izgubili finale od najjačeg američkog tima u istoriji. "Ma, to je bilo prije... On je nas primao prije svakog evropskog ili svjetskog prvenstva. Tako nas je i tu primio, krenula je priča 'Obećajte medalju'. Onda mu je neko obećao 'OK, a ti nama obećaj jagnjetinu...'". "Jagnjetinu u Kninu?", bio je upitan Rađa. "Da", rekao je slavni košarkaš.

Kasnije su Hrvati sišli sa pobjedničkog postolja nakon što je Jugoslavija osvojila Evropsko prvenstvo u Atini i nikada se nisu vratili na njega. Ređale su se generacije i generacije hrvatskih košarkaša koje su dres nosile sa manje ili više uspjeha, ali nacionalni tim nikada više nije osvojio medalju. Volimo da vjerujemo kako je to "kletva" zbog poteza u Grčkoj 1995. godine.

