POLUFINALE NLB WHEEL LIGE: KKI Vrbas stotkom do finala

Banjalučani deklasirali KK OSI Paramont iz Podgorice.

Izvor: Promo/KKI Vrbas

Košarkaški klub invalida Vrbas izborio je finale NLB Wheel lige koje se igra 18. maja u Ljubljani. Banjalučani su u današnjem polufinalu deklasirali KK OSI Paramont iz Podgorice sa nevjerovatnih 102:39 (18:14, 26:7, 29:6, 29:12) u meču koji je odigran u Gradačcu.

Već na startu vidjelo se da će višestruki osvajači ovog regionalnog takmičenja doći do trijumfa. Najbolja potvrda da su postigli čak 102 poena na čemu im mogu pozavidjeti ekipe iz validne košarke. Crnogorci su odolijevali samo u prvih šest minuta kada su u dva navrata dolazili do izjednačenja, 2:2 i 4:4. Nakon toga igrači iz Banjaluke su potpuno dominirali i prvi put do dvocifrene prednosti došli su u 14. minutu poenima Nenada Ritana za 28:18. Prednost je rasla iz minuta u minut, da bi poslije prvog poluvremena bilo 44:21 za KKI Vrbas.

I nastavak ovog polufinalnog duela pripao je Banjalučanima koji su slavili sa više nego ubjedljivih 102:39.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Vlado Švraka sa 32 poena, kod tima iz Podgorice Armin Aziraj ubacio je 17 poena.

KKI Vrbas u finalu NLB Wheel lige igraće sa boljim iz drugog polufinala u kojem se sastaju domaći KIK Zmaj i Parasport Slovenija.

