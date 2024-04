Klinac se smijao i unosio u facu Durentu! "Kevine, tvoje vrijeme je prošlo" (VIDEO)

Kevin Durent je došao u Finiks da osvoji titulu, a to za sada ne ide po planu.

Kevin Durent (35) je stigao u proljeće 2023. godine u Finiks i oformio je novi super-tim, prvo sa Devinom Bukerom, potom kad to nije uspjelo i sa Bredlijem Bilom, ali pomaka napred nema. Finiks je prethodne noći "pregažen" na gostovanju Minesoti (120:95) pošto su "vukovi" htjeli da pokažu da rezultati iz regularnog dijela sezone nisu slučajni!

Utakmica je bila vrlo neizvjesna sve do sredine treće dionice, kada je Minesota pokazala zube od rezultata 73:68. Očas posla stigli su do dvocifrene prednosti koju su do kraja susreta samo uvećavali, a Entoni Edvards pokazao je da je s razlogom jedna od najvećih mladih zvijezda NBA lige. "Mrav" koga porede prije svega sa Vejdom, postigao je 33 poena, imao je još i devet skokova i šest asistencija, a posebnu bitku vodio je sa Durentom koga je u jednom trenutku čak i prozivao.

ANT & KDpic.twitter.com/q5nYFrAjZI — CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero)April 20, 2024



Unosio mu se u lice i pokazivao mišiće, dokazujući da je "nova velika stvar NBA lige", na šta se Durent samo smijao, ali je možda u sebi i znao da će teško do nove titule u ovim godinama. Durent je imao 31 poen u porazu svog Finiksa, ali čini se da hemija u timu nije ni blizu na dovoljnom nivou da bi se dobili "vukovi" koji izgledaju sjajno.

Minesota je imala i Taunsa sa 19 poena, Aleksander-Vokera sa 18, ali i defanzivnu "zver" Gobera sa 14 poena i 16 skokova. Sa druge strane ostale zvijezde pored Durenta nisu ni blizu na svom nivou, pa je čini se sada u NBA više trend da se ekipa gradi godinama kao što je slučaj bio sa Jokićevim Denverom, umjesto da se zvijezde samo "udružuju". Za sada to ne donosi očekivani učinak ni za koga.