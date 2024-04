Otac srpskog NBA košarkaša postao član rukovodstva Crvene zvezde!

Upravni odbor KK Crvena zvezda Meridianbet jači je za Iliju Jovića.

Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Košarkaški klub Crvena zvezda Meridianbet objavio je da je od petka član njihovog Upravnog odbora Ilija Jović. U pitanju je inače otac reprezentativca Srbije i košarkaša Majami Hita Nikole Jovića koji je sa "orlovima" prošlog ljeta osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu na Filipinima.

Ilija Jović (52) iz sela Kosova kraj Knina je inače godinama živio i radio u Londonu, a na sajtu Crvene zvezde navodi se da je vlasnik nekoliko vrlo uspješnih kompanija koje posluju u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Interesantno, ne tako davno predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović govorio je o tome da je klub zainteresovan i da dovede Jovića iz NBA lige, ako ne bude imao potrebnu minutažu: "Nas interesuje i Nikola Jović, ja mu želim svaki uspjeh u NBA ligi, ali ako ne bude tamo igrao, volio bih da ga vidim ovdje. Petrušev što je otišao u Olimpijakos, to nije naš propust, nije stvar bila u parama, mi bi dali isto toliko, ali sticajem okolnosti je napravljeno tako kaok je napravljeno. Petrušev je proigrao kod Duška Ivanovića, on je sjajan trener, sklope se stvari koje ne funkcionišu. Nije htio Hauarda, Monekea, a zalomilo se da radi sa njima. Giedraitisa je htio, on je odličan", pričao je ne tako davno Čović.

