"Misliš da ću ti to reći?" Drugi bacaju mikrofone, a ovako Nikola Jokić reaguje kad izgubi! (VIDEO)

Pogledajte kako je Nikola Jokić reagovao nakon neočekivanog poraza Denvera od Lejkersa.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći sjajnu utakmicu za Denver - opet je imao tripl-dabl 33 poena, 14 skokova i 14 asistencija - međutim, to nije bilo dovoljno da bi došao do pobjede. Lejkersi su pobijedili Nagetse 119:108 i tako ostali u seriji (sada je 3:1 u seriji za Denver), a uprkos porazu Jokić nije bio previše nervozan.

Dok je njegov kolega iz Lejkersa Entoni Dejvis bacao mikrofon nakon poraza od Nagetsa, Jokić je kao i obično bio smiren i solidno raspoložen razgovarajući sa novinarima. Štaviše, stigao je i da se našali kada je upitan koje su to generalno stvari koje bi trebalo da promijene u narednoj utakmici da bi došli do pobjede: "Misliš da ću ti to stvarno reći?", rekao je ozbiljno Jokić, međutim brzo je "eksplodirao" od smijeha.

Nikola Jokić Izvor: YouTube/Denver Nuggets

"Generalno, probaćemo da ih zaustavimo u tranziciji i da im ne dozvolimo 80 poena iz reketa", kazao je Jokić koji je objasnio i da je magično dodavanje za Majka Portera Džuniora bila "čista slučajnost", a dodao je i da mu se ne sviđa što njegova ekipa već dugo sporo ulazi u utakmice i što ih "ne ide šut".

"Stvaramo te pozicije, ali i dalje moramo da vjerujemo u šut i nadamo se da ćemo ih pogađati", smireno je poručio Jokić pred petu utakmicu serije koja se igra u noći između ponedjeljka i utorka.

Podsjetimo, Jokićeva braća su ponovo bila u centru pažnje zbog "sukoba" s navijačem, a pogledajte i partiju Somborca: