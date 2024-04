Čović demantuje Ostoju, a ostoja Čovića: Ko je koga čekao u kancelariji Gorana Grbovića

Oko famoznog sastanka Crvene zvezde i Partizana nema dogovora.

Bivši košarkaš i direktor Beogradske arene Goran Grbović nedavno je ispričao da je organizovao sastanak Nebojše Čovića i Ostoje Mijailovića na kome su predsjednici Crvene zvezde i Partizana "postigli dogovor oko nekih pitanja", ali da na kraju to nije ispoštovano do kraja. Prema Grbovićevim riječima, Mijailović je "pogazio riječ", a sada je prvi čovjek Partizana u emisiji na TV Prva istakao da to nije istina.

"Slušam Gorana Grbovića. Istina je da me je pozvao na sastanak da se vidimo sa jednim čovjekom. To nije bilo korektno. Ja sam došao i sa njim je sjedio Nebojša Čović. Ja tu nikome nisam ništa obećavao. Nije trajao dugo taj razgovor, nekoliko minuta. Bio sam iznenađen društvom koje me je čekalo tamo. O čemu mi da radimo i sarađujemo, kada poturate priče. Ja nisam glupava osoba, postigao sam nešto u životu. Radim 12 sati dnevno jer želim nešto da postignem. Možda pravite neke greške, ali ako vi poturate priče i smišljate afere onda nema saradnje. Na panelu sam rekao pred 1.500 ljudi, pred onima koji su važni iz svijeta ekonomije, da treba da zastupamo zajedničke interese. Gospodin je na sastanku ABA lige zastupao samo svoje interese. Neke televizije su pokušavale da nas dovedu zajedno u emisiju. Na kraju je on uvijek odustajao. Sad više nema svrhe, da se to pretvori u neki rijaliti...", ispričao je Mijailović.



Prema riječima Nebojše Čovića, to nije istina, i prema njegovoj verziji iste priče - Grbović i Mijailović su ga sačekali na tom već pomenutom sastanku: "Ja sam u košarci 55 godina. Sa Duškom Vujoševićem sam svojevremeno igrao u Partizanu, ali nisam sreo anomaliju poput Ostoje Mijailovića. U smilsu pristupa, ljudskosti. Moja biografija se zna i stepen obrazovanja. Trideset i kusur godina sam u javnom životu. Ne mogu da imam kontakt sa ljudima koji ne drže riječ i lažu. Treba da pozovete Grbovića i pitate šta se dogodilo. On može da objasni, on ga je i zakazao. Ja sam kasnio na sastanak, sačekali su me Grbović i Ostoja. Znao sam sa kime idem da se sastanem, vjerujem da je i on. Trajao je oko dva sata, manje-više normalan. Sve smo se dogovorili, da bi on posle nekoliko dana prekršio riječ", rekao je Čović gostujući na TV Prva poslije Mijailovića.

Tokom gostovanja Mijailovića, bilo je ponovo osvrtanja na Čovićev mandat u Crvenoj zvezdI: "Vidim da je najavio da je na izlaznim vratima, to je možda rješenje za bolje odnose. Jer niko ne zaslužuje tako loš odnos", poručio je predsjednik Partizana kome je potom odgovorio i prvi čovjek Crvene zvezde.

"Moj mandat je kraj 2026. godine. Znam zašto se oni svega toga plaše. Zamjene teza u medijima. Zamalo plasman u plej-in je enorman uspjeh, a to što nismo mogli je katastrofa. Sve to ide sa adrese dotičnog. Kupuje portale i pravi pljuvačinu. I sad vi hoćete da mi sjednemo zajedno. Nemamo šta da pričamo zajedno. Moj odnos sa Pekovićem je bio izvanredan, sa Duškom i Danilovićem je bilo tako kako je bilo, a ovaj čovjek je nepogoda koji se dogodio našoj košarci. Nadam se da će se to uskoro završiti", zaključio je Čović.

