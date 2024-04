Lebroj Džejms opet "ispalio" Nikolu Jokića i Denver! "Kralj" ne zna da podnese poraz, odmah je pobjegao!

Lebron Džejms nije čestitao Nikoli Jokiću i Nagetsima pobedu na parketu...

Denver je srušio Lejkerse u petom meču (108:106), Džamal Marej dao je koš za pobjedu, a Nikola Jokić bio je nadomak novog tripl-dabl učinka (25, 20sk, 9as). Nagetsi idu na Minesotu u polufinalu Zapada, dok tim iz Los Anđelesa "pakuje kofere" za ljetovanje i odmor, sezona za njih završena je već u aprilu.

Koliko je teško palo Lejkersima što ih je Denver izbacio i ove sezone govori potez Lebrona Džejmsa. Ne umije "kralj" da prihvati poraz, pa je tako po završetku utakmice odbio da ostane na parketu i da čestita Jokiću i saigračima. Čim se susret završio otišao je pravo u svlačionicu i tako pokazao nepoštovanje prema aktuelnim šampionima.

Za razliku od njega mnogi saigrači su ostali, pružili ruku protivnicima i čestitali im na prolazu. Među njima bio je i Entoni Dejvis koji je meč završio sa 15 poena i 4 skoka. Potez Džejmsa naišao je na osudu mnogih, posebno zbog činjenice da mu nije prvi put. Isto je uradio i u prvom meču sezone kada je Srbin donio Denveru pobjedu, a Lebron je odmah pobjegao sa parketa.

Heroj Denvera ponovo je bio Marej (32, 7as) i on je na konferenciji za medije hvalio jednog od najboljih igrača u istoriji košarke. "Pamtim, kad sam bio klinac, Lebron je igrao protiv Orlanda u dresu Klivlenda. Nosio sam njegov dres, dobio sam ga za rođendan. Nosio sam ga, pamtim kada je pogodio taj šut u posljednjoj sekundi, ostao sam bez daha kada je to ubacio. Bio je jedan od mojih omiljenih igrača dugo, zadovoljstvo je igrati protiv njega. Tjera te da razmišljaš, dominantan je fizički, a u isto vrijeme ima sjajan tajming i moraš da razmišljaš o svemu. Svi ga znate, zabavno je pobijediti ga. Nekoliko puta me je blokirao, postigao sam ja i nekoliko polaganja, stvarno je zabavno igrati protiv takve legende", poručio je Marej.

