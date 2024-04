Trener Denvera gledao u papir i prozivao na sav glas: Pogledajte ovu nulu kod Nikole Jokića!

Trener Denvera bio je bijesan što Jokić nijednom nije išao na liniju za slobodna bacanja.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Srpski košarkaš Nikola Jokić osmislio je i "nacrtao" posljednju akciju za Džamala Mareja koji je potom pogodio za veliku pobjedu Denvera nad L.A. Lejkersima 108:106. Na taj način, Denver je došao do trijumfa od 4:1 u seriji i u polufinalu Zapadne konferencije igraće protiv Minesote, međutim jedna stvar muči trenera Majkla Melouna.

Trener Denvera je na konferenciji za medije dugo gledao u papir sa statistikom i nije želio da prećuti jednu "sitnicu" koja mu je baš zasmetala. To se odnosi na broj slobodnih bacanja Denvera za čitav meč (ukupno devet), ali još važnije na to što najbolji u ligi nije izveo nijedno. Kako je to moguće kada je sve vrijeme bio udvojen? To je stvar koju će sudije morati da objasne i ubuduće zaštite srpskog košarkaša.

"Nikola Jokić... Imao je 25 poena, 20 skokova i devet asistencija. Ali, najinteresantniji statistički podatak večeri je da je imao nula od nula sa linije slobodnih bacanja. Nije promašio slobodno bacanje!", sarkastično je rekao trener Denvera koji je želio da istakne koliko je bila važna pobjeda nad Lejkersima u večeranjoj utakmici.

"Naterali su nas da 'rudarimo' i da nađemo način da ih pobijedimo. Ako uzmemo u obzir šta je Jokić uradio u ovoj seriji sa konstantnim udvajanjem, to je nevjerovatno. Tjerali su nas da budemo disciplinovani i bolji, sve što zamislite. Ova serija nas je spremila za Minesotu, ali moraćemo da igramo još bolje", zaključio je trener Denvera koji se nada još jednom finalu konferencije sa Nagetsima.

