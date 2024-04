Kamere snimile sramotan potez Lebrona Džejmsa! Ušao u sukob sa ženom usred meča!

Lebron Džejms imao je i mali obračun sa jednom ženom koja je sjedila tik pored terena na meču protiv Denvera.

Izvor: X/@CadesAttorney/Printscreen

Lebron Džejms završio je sezonu u NBA ligi, drugu godinu zaredom Nikola Jokić ga je izbacio sa Denverom. Teško mu je to palo, pošto je poslije meča otišao direktno u svlačionicu, nije čestitao rivalima na parketu. Nije to bio jedini momenat zbog kog se legendarni igrač Lejkersa našao na udaru javnosti.

U jednom momentu meča ušao je i u sukob sa jednom navijačicom koja je sjedila tik pored terena. Poslije borbe za loptu sa Jokićem sudije su pokazale da je Lebron napravio faul. Tada je izgubio živce, počeo da šeta oko terena i da proziva arbitre. Žena koja je sjedila tu počela je da viče u njegovom pravcu i da mu govori "da prestane da kuka i plače".

Čuo je to izgleda i Džejms koji joj je prišao i "cimnuo" je glavom ka njoj. Trajalo je sve to par sekundi, poslije čega je otišao do saigrača i nastavio je meč sa sve osmijehom na licu. Bilo je i to dovoljno da krenu prozivke na njegov račun. Pogledajte kako je to izgledalo:

Bron jumped at the womanpic.twitter.com/MUqG88N5St — Cades Attorney ‍ (@CadesAttorney)April 30, 2024

