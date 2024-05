Hrvatska ljepotica ima konje za Olimpijske igre: Udata za NBA igrača, ali svi pričaju o njenom biznisu

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac blista u NBA, a njegova žena ima ergelu konja koja tek treba da zablista na Olimpijskim igrama.

Izvor: Jon Kopaloff / Getty images / Profimedia

Veliku borbu u NBA plej-ofu ovih dana vode Dalas Maveriksi i Los Anđeles Klipersi, a hrvatski košarkaš Ivica Zubac jedan je od glavnih aduta svoje ekipe. Centar koji je svojevremeno nastupao i za Megu već pet godina nosi dres Klipersa i trenutno je jedan od najbitnijih igrača tima. Tokom čitave serije igra na veoma visokom nivou, pa je skrenuo pažnju na sebe, ali i svoju porodicu.

Tako su košarkaški fanatici u SAD saznali za Kristinu Zubac, njegovu pet godina stariju suprugu koja je sticajem okolnosti sada u centru pažnje. Ivica je uspio da osvoji Kristinu nakon samo mjesec dana dopisivanja, iako je ona bila skeptična zbog toga što je starija od košarkaša. Hrvatica koja već godinama prati svaki korak NBA košarkaša ističe se ljepotom, ali i veoma neobičnim poslom kojim se bavi - ona je vlasnica ergele u Hrvatskoj, gdje pokušava da stvori konje koji će učestvovati na Olimpijskim igrama.

"Bavim se uzgojem sportskih konja na najvišem mogućem nivou. Spajamo najbolju sportsku genetiku konja putem ICSI metode. Koristimo surogat-mame (kobile), što znači da naše prave mame kobile (donor) nikada ne nose svoje bebe. Zimi, u vrijeme odmora od sporta, kobile vozimo u ICSI centre, a najviše sarađujemo s Italijom i Holandijom jer u cijeloj istočnoj Europi ne postoji takav centar", ispričala je svojevremeno Kristina za "Story" u Hrvatskoj.

Svako ždrijebe sa njihove farme u Slavoniji ima dobre predispozicije da u budućnosti postane učesnik Olimpijskih igara. Kako je konjički sport redovan na najvećoj smotri svjetskog sporta, Kristina Zubac i njen suprug odlučili su da se bave upravo rasama koje su krakteristične po dobrim predispozicijama za preskakanje prepreka.

Kristinin san je da neki od njenih konja nastupi na Olimpijskim igrama, ali je i svjesna da konjima treba čak deset godina kako bi se u potpunosti razvili. Za sada je njena ergela više fokusirana na "bebe", odnosno na stvaranje konja koji će biti prodavani u druge evropske zemlje i tamo razvijati svoje sportske karijere. Jedno ždrijebe iz Orahovice gdje im se nalazi ergela, prodato je za 300.000 evra, što je njihov rekord.

Kristina i Ivica sada su već prepoznatljivi u svom poslu sa konjima, a prije nekoliko godina pobrali su simpatije u Hrvatskoj kada su odlučili da pomognu jednom starijom gospodinu koji više nije mogao da se brine o životinjama. On je pred kamerama HRT-a priznao da ne može da vodi brigu o konjima koje je godinama hranio i da će zbog toga morati da ih proda, ali je brzo reagovala Kristina Zubac.

"Mene je ta priča baš jako pogodila - zato što je to blizu mjesta gdje sam se rodila, nekih 25 kilometara. Uopšteno sam slaba na konje i na starije ljude, tako da me to dodatno potreslo. Pokazala sam to Ivici i oboje smo samo u trenutku rekli da moramo pomoći, što god treba. Zvali smo mog tatu i naš tim koji radi s konjima. Oni su sve organizovali i ove subote stiže hrana i paste protiv parazita", rekla je Kristina.

Inače, Ivica i Kristina već godinama žive u Los Anđelesu, gdje hrvatski košarkaš rođen u Mostaru nastupa za NBA ekipu Los Anđeles Klipersa. Ove sezone se manje slavan tim iz Los anđelesa takmiči u plej-ofu NBA lige, a u prvoj rundi na zapadu bore se protiv Dalas Maveriksa koje predvodi Luka Dončić.

Zubac je ponikao u ekipi Zrinjevac, dvije godine je igrao za Cibonu, a kratko je bio član Mege prije nego što se preselio u NBA. Los Anđeles Lejkersi su ga uzeli kao 32. pika na draftu 2016. godine, a poslije tri godine se preselio u redove gradskog rivala. Po svemu sudeći, Ivica Zubac trenutno igra najbolju sezonu u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.