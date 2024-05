Nisi na -ić? Napolje iz plej-ofa! Prvo Nikola, a sad i Luka - poslali su supertimove na ljetovanje!

Los Anđeles više neće gledati košarku ove sezone, a znamo i ko je kriv za to. Nikola Jokić i Luka Dončić!

Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Brčkaće se najveće zvijezde NBA lige u meksičkom Kankunu ovog ljeta i ranije nego što su planirali. Nakon što je Lebrona Džejmsa, Entonija Dejvisa i njihove Lejkerse tamo poslao Nikola Jokić, sada je Kavaja Lenarda, Pola Džordža, Džejmsa Hardena, Rasela Vestbruka i Los Anđeles Kliperse na odmor otjerao Luka Dončić!

Pobijedili su Dalas Maveriksi 114:101 na svom terenu, a sjajni slovenački plejmejker je imao dabl-dabl sa 28 poena, 13 asistencija i 7 skokova. Najefikasniji bio je Kajri Irving sa 30 poena, 6 skokova i 4 asistencije, a novi heroj publike u Teksasu Pi Džej Vošington dao je 14 poena. Kod Klipersa Nik Pauel je bio najefikasniji sa 20, Pol Džordž je imao 18 uz 11 skokova, a Ivica Zubac 17 uz 11 skokova. Džejms Harden je dodao 16 uz 13 asistencija, ali je to bilo nedovoljno za prolaz dalje.

Dalas Maveriksi će u polufinalu konferencije igrati sa Oklahomom koja je u četiri meča počistila Nju Orleans Pelikanse, a jedini par koji je u prvoj rundi ušao u sedmu utakmicu je duel Orlanda i Klivlenda. Medžik je u šestom meču pobedio 103:96 i uspio da izjednači.

Klilvlend je imao samo dva igrača u ovom meču i to Donovana Mičela sa 50 poena i Darijusa Garlanda sa 21. Ostatak tima se nije pojavio i nije se moglo do pobjede. Orlando je uspio uz sjajnog Bankera sa 27 poena i 8 skokova, Franca Vagnera sa 26 poena i 5 skokova i Džejlena Sagsa sa 22 poena i 6 skokova da dođe do pobjede i majstorice.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!