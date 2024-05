Ovo niko ne zna o Nikoli Jokiću! Ustao je u pet ujutru i sjeo u auto... Onda smo saznali gdje je!

Sjajna priča o Nikoli Jokiću i njegovoj ljubavi prema životinjama, prije svega konjima. Čak i na dan utakmice ga samo oni zanimaju.

Iskusni američki košarkaš Džef Grin (37) igrao je tokom svoje bogate karijere u NBA ligi sa čak osam osvajača MVP nagrade, međutim samo je sa Nikolom Jokićem uspio da osvoji šampionski prsten, prošle godine u Denveru. To sa njim nisu uspjeli Lebron Džejms, Kevin Durent, Džejms Harden, Kevin Garnet, Derik Rouz, Šekil O'Nil i Rasel Vestbruk, pa možda otud i ne čude tolike Grinove pohvale na račun srpskog asa.

"Olakšao mi je igru... Imao sam 37 godina, vidio da ne mogu da igram izolaciju i jedan na jedan, tako da mi je Jokić baš tada pomogao - uvijek bi me pronašao nekako. Tako je sa svima u Denveru i sada. Nisam mnogo morao da radim za poene, samo bi mi Jokić rekao gdje da budem i našao bi me. Spolja ne vidite koliko je košarkaški inteligentan, kako je usporio igru i kontrolisao je kako želi. Učinio je igru lakšom za sve nas", ispričao je Džef Grin u podkastu "Run It Back", gdje je želio da svima približi zašto je Somborac zapravo pravi MVP.

Autori emisije upitali su Džefa Grina da ispriča jednu stvar o Jokiću koju niko ne zna, na šta se odmah nasmijao i odlučio da im otkrije da Jokićeva ljubav prema konjima nije nikakva priča za medije, nego potpuna istina u koju se i lično mogao uvjeriti dok su igrali zajedno dvije sezone u Denveru.

"Nikola Jokić je takav kakav je, stoji mu taj nadimak Džoker, voli da se šali... A vjerujte, to sa konjima je istina! Išli smo negdje na gostovanje, recimo da je to bilo protiv Klivlenda, a Jokić ustaje u pet ujutru i vozi dva sata samo da vidi konje. Istina je i ono što je rekao da je spreman da ode kući poslije osvajanja titule da bi samo bio sa konjima. Preklinjali smo ga da ostane i ode sa nama na žurku u Las Vegas i ostane dan više kako bismo proslavili. Morate da ga volite jer ima i druge strasti sem košarke. Cijenite to, ne možete da vjeruje da je toliko lud za konjima", dodao je Grin.

Na pitanje da uporedi sve "MVP" košarkaše sa kojima je igrao i da izabere najboljeg, Grin je oklevao i kazao je samo da su Jokić i Džejms "tu negdje", poručivši da ipak ono što je radio Lebron za 20 i kusur godina karijere - niko nije mogao. Izbliza je mogao da se uvjeri koliko je posvećen.

Ipak, Jokiću nikad neće zaboraviti da ga je odveo do jedinog šampionskog prstena u karijeri, ali je nažalost odmah uslijedio rastanak jer je Grin prihvatio ponudu Hjustona u kojem je igrao ove sezone.

ZAŠTO NIKOLA JOKIĆ VOLI KONJE?

Još od malih nogu, Nikola Jokić je "jurio" u štale u Somboru da bi bio sa konjima, potom je stalno odlazio na hipodrom, a ljubav prema ovim plemenitim životinjama zadržala se do danas. "Volim njihov miris. Najbolji osjećaj na svijetu je kada ih hranite, sam zvuk kada jedu u štali je najbolji zvuk koji možete da čujete. To je nešto što samo ljudi koji vole konje mogu da osjete", rekao je Jokić u jednom intervjuu.

Inače, Nikola Jokić ima nekoliko konja u svom vlasništvu (štala "Drim Kečer"), a možda najpoznatiji je Breno Laumar koga je kupio 2021. godine. Od tada, pomenuto grlo "zaradilo" mu je više od 35 hiljada evra na trkama.