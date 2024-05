Dražen Petrović volio čuvenu pjevačicu: Trebalo je da bude lažno, a onda je cijela Jugoslavija saznala!

Proslavljeni košarkaš Dražen Petrović bio je zaljubljen u pjevačicu koju je slušala čitava Jugoslavija.

Jedan od najboljih evropskih košarkaša svih vremena, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Dražen Petrović, sasvim slučajno se našao u velikom estradnom skandalu na prostoru bivše države. Davne 1985. godine čitava Jugoslavija pričala je o romansi košarkaša Cibone i tada izuzetno popularne pevačice Sanje Doležal, koja je sa grupom Novi fosili proživljavala najbolje dane svoje karijere.

Iako su Novi fosili tih godina punili hale širom zemlje i bili jedna od najpopularnijih grupa, menadžer Zoran Škugor zaključio je da im je potrebno nešto više. Navodno, prvo je ideja bila da Sanju Doležal u cilju mrketinga spoje sa nekim bogatim Arapinom, ali je zaključeno da bi to donijelo tek kratkotrajnu popularnost. Fosilima je bilo potrebno nešto drugačije, nešto što bi ih lansiralo na sam vrh muzičke scene - romansa sa Draženom Petrovićem!

Škugor je predložio da Dražen Petrović i Sanja Doležal uplove u insceniranu romansu - na njihov prvi sastanak došli su i Draženovi roditelji - koja će čitavu Jugoslaviju protresti do temelja. Jedna od najpopularnijih pjevačica i jedan od najpopularnijih sportista u zemlji tog doba bili su izuzetno zanimljivi televizijama, časopisima, ali i publici. Posebno kada je situacija počela da se razvija, pa su Dražena mogli da vide na koncertima, a Sanju na košarkaškim utakmicama. Izgledalo je kao da se stvarno vole, iako je sve to bio samo marketinški trik. Do jednog momenta...

"Imala sam tad 22 godine, a u tim godinama kad voliš, stvarno voliš", rekla je prije koju godinu Sanja Doležal. Dok su glumili da su zajedno, između njih dvoje pojavile su se emocije. Oboje su bili mladi, lijepi i izuzetno popularni, pa su pored zajedničkih tema oko kojih su mogli da pričaju jedno drugom mogli da "posluže" kao bijeg od svakodnevnog života u kojem treba da zabavljaju državu sa preko 20 miliona stanovnika.

Ubrzo su Dražen i Sanja odlučili da ne skrivaju svoju vezu. Zajedno su šetali Zagrebom i pričali sa obožavaocima, posjećivali iste događaje, o svojoj ljubavi pričali sa medijima. Voljeli su se i jedno drugom bili dovoljni tih godina. Nažalost, veza nije mogla da potraje. Dražen je imao mnogo obaveza na košarkaškim parketima širom zemlje, Sanja čak i po 200 koncerata godišnje, pa su nakon godinu dana odlučili da raskinu. Ostali su dobri prijatelji i narednih godina su se često viđali u Zagrebu, kada god su to obaveze dozvoljavale.

Nekoliko godina kasnije, tačnije u junu 1993. godine, kod mesta Denkendorf u Njemačkoj poginuo je slavni košarkaš Dražen Petrović. Njegovim vozilom upravljala je djevojka Klara, mađarska košarkašica i manekenka. Ona je preživjela saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo jedan od najboljih evropskih igrača tih godina. Sa druge strane, Sanja Doležal je ljubav pronašla pored Nenada Šarića, bubnjara grupe Novi fosili. Bili su u braku 19 godina, a Šarić je preminuo 2012. godine.

