Dražen Petrović? Sada mi je jasno! Željko Obradović: Rekao bih mu - alo, majstore, polako bre

Željko Obradović govorio je o nezaboravnom hrvatskom košarkašu

Partizanov trener Željko Obradović bio je osamdesetih godina rival sa Draženom Petrovićem, potom i saigrač u reprezentaciji Jugoslavije. U vrijeme pogibije hrvatskog NBA asa, u ljeto 1993. godine, "Žoc" je uveliko bio poznat trener, osvajač Evrolige sa Partizanom. Sa vremenskom distancom od nekoliko decenija od smrti "košarkaškog Mocarta", Obradović je u razgovoru za "Nedeljnik" govorio o Draženu, njegovom stilu igre, perfekciji njegovih pokreta, odluka...

"Postojali su trenuci velike frustracije, koju niko ko se smatra pobjednikom ne priznaje rado. To su bili neki detalji kada znaš da si odigrao odbranu kako je trebalo, kako si jedino mogao, kada znaš da si dao sve od sebe i kada se on samo digne na šut i shvatiš da je sve bilo uzalud. Da nije dovoljno. Tada pomisliš da šta god da uradiš, ne može biti dovoljno protiv njega", izjavio je Obradović.

"Radeći sa trenerima sa kojima smo radili, a naročito poslije kada sam radio i sa profesorom Nikolićem, o čemu smo mnogo puta pričali, shvatio sam da je košarka igra detalja. Kako će u bloku da ti stoje noge. Kako ćeš da spustiš loptu u dribling. Da li ćeš biti fokusiran na igrača koji ti protrčava iza leđa. Možeš li da pogodiš jedno bacanje u bitnom momentu. Protiv Dražena morali smo da budemo fokusirani na te detalje. Na svaki detalj. A sada mi je jasno da je upravo u tim detaljima on bio nezaustavljiv. Samo pogledajte kasete sa njegovim driblingom. Precizan kao sat. Pogledajte kako čita odbrane, uvijek u pravom trenutku. Pogledajte kako instinktivno uzima šuteve u nekim trenucima kada bih mu i ja danas kao trener rekao – alo, majstore, polako bre. On je to radio rutinski i mora biti da je to posljedica velikog fokusa na košarku i želje da se mnogo radi", dodao je Obradović.

Dražen Petrović preminuo je 7. juna 1993. u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj. Dok je spavao na suvozačevom mjestu, njegova djevojka Klara nije se zaustavila na vrijeme i zakucala se u zaustavljeni kamion na auto-putu. Dražen nije bio vezan pojasom i prema riječima svjedoka u momentu udara ispao je iz vozila. Iza njega je sjedila Hilal Edebal, turska košarkašica, koja je posljednja vidjela Dražena živog.

Obradović je u znak poštovanja prema nekadašnjem asu Šibenke, Cibone, Reala, Portlanda i Nju Džersi Netsa prihvatio poziv porodice Petrović da u septembru zbog posebnog razloga ode u Zagreb. "Žoc" će na revijalnoj utakmici u Draženovu čast biti trener "selekcije Evrope".

