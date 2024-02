Aco Petrović o navodnom planu Delija da polome noge Draženu: Da li sam povjerovao? Naučna fantastika!

Aco Petrović ne vjeruje u verziju priče po kojoj su Delije htjele da naude Draženu Petroviću.

Nekadašnji vođa navijača Crvene zvezde Zoran Timić Tima ispričao je da su tokom osamdesetih godina prošlog vijeka Delije imale "plan da prebiju i povrijede" Dražena Petrovića. U to vrijeme jedan od najboljih igrača Evrope igrao je u rivalskoj Ciboni, a navijači Zvezde bili su gnjevni na Petrovića jer, između ostalog zbog njegovih sjajnih igara, nikako nisu mogli do šampionske titule tako da su čak pričali i da li je rješenje da mu "polome noge".

S obzirom da i nakon 30 godina od pogibije Dražena Petrovića i dalje vijesti o njemu izazivaju veliku pažnju, nije dugo trebalo da riječi navijača "odjeknu regionom", tako da su stigle i do brata pokojnog košarkaša. Aco Petrović je pročitao ovu vijest, a potom se oglasio na Tviteru: "Da li sam povjerovao u ovu priču? Apsolutno ne, previše mi izgleda kao naučna fantastika", napisao je.

"Kao što smo išli na fudbal, vrlo redovno smo pratili i KK Zvezda, bila je Zvezda vječito druga tih osamdesetih, pobjeđivala nas je Cibona, Partizan, Jugoplastika... Te 1984, 1985, 1986, Cibona je bila dominantna u evropskoj košarci i to nas je jako frustriralo. Bili smo dosta blizu, a nikako nismo uspijevali, stalno smo gubili, frustrirajuće je to izgledalo. U gomili naših boravaka u Zagrebu, sjedili smo i smišljali šta bismo mogli da uradimo. Naravno, Dražen Petrović bio je najbolji igrač Cibone, pa smo pomislili da saznamo gdje je, pa da ga preplašimo, da mu prijetimo. Bili smo mladalački naivni, nismo znali koju ideju, pa smo se radikalizovali, da ga malo prebijemo prije utakmice sa Zvezdom, da mu polomimo noge motkama. I riješimo mi njega da pratimo, tri-četiri dana smo ga pratili po Zagrebu, bez mobilnih telefona, vidjeli smo mu rutinu, gdje ide, u koji kafić, gdje stanuje... Glavni problem je bio što nikad nije bio sam, već je uvijek bio sa nekom djevojkom ili društvom. I kažemo mi 'OK', vidjeli smo šemu ulica, pa kad bude odlučujuća utakmica sa Cibonom znaćemo gdje ide, ali Zvezda te godine nije bila u finalu, pa nije bilo ni potrebe za takvom akcijom", rekao je bivši vođa navijača Crvene zvezde o navodnom "napadu" na Petrovića.