Dražen razgovara sa nekim, a u stanu nema nikoga! Majka ušla u njegovu sobu i zatekla potresnu scenu

Majka pokojnog hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića (1964-1993), Biserka Petrović, otkrila je u izjavi za Jutarnji list jednu od najpotresnijih scena koju je doživjela u Americi. Tamo je boravila dok je njen sin bio član NBA tima Portlanda, u sezoni 1989/90 i gdje nije imao ulogu kakvu je očekivao i zasluživao.

"Čitao je mnogo kad je bio u Portlandu, Oregonu. Grad kiše, tuge, a on nije igrao, a suprug i ja smo mu bili u posjeti. Jednog dana, suprug otišao da prošeta, ja kuvam ručak, a Dražen priča. A u stanu nema nikoga. On je tada ugledao goluba, pogledao ga i rekao mu 'Došao si da mi kažeš da ću da igram večeras?' Meni je to bilo toliko potresno. Koliko je on želio tu igru, a kao najbolji iz Evrope došao tamo. Tada mu je bilo najteže, čitao je Bibliju."

U konkurenciji već dokazanih NBA asova Klajda Drekslera, Terija Portera i uz veterana Denija Janga na klupi za Dražena nije bilo mjesta, iako je otišao u Ameriku kao dvostruki šampion Evrope sa Cibonom, heroj titule reprezentacije Jugoslavije na Eurobasketu 1989, na kojem je bio MVP... Ta mala minutaža ga je veoma boljela.

"O svakom NBA igraču, o svakom igraču Portlanda mogao je da napiše knjigu koliko ih je proučavao, to mu je najteže vrijeme bilo. Inače je bio normalno religiozan, ništa posebno, ali možda je i taj drugi način života tamo, bilo je i naših ljudi koji su tamo komunicirali sa njim...", rekla je Draženova majka.

Dražen je u Portlandu proveo jednu sezonu i poslije toga je našao ulogu u Nju Džersi Netsima, čiji je član bio do pogibije, 1993. godine.

"Sjećam se kad je u Los Anđelesu igrao sa Portlandom, a on nije ušao ni minut. Onda sam nazvao gospodina iz Splita, novinara Bibića, pitala sam ga 'Molim vas, nazovite ga, u teškom je stanju, pa malo popričajte'. Tako bih komunicirala sa ljudima, da ga pozovu, da popričaju... Kad je počeo da igra u Netsima, čekao je tačno da prođe vremenska razlika, da dođe šest sati i da podijeli sa mnom tu statistiku."

U Nju Džersi Netsima on je stekao i prijateljstvo tada mladog američkog novinara Majka Frimena, koji i dalje živo pamti dan kada mu je javljeno da je Dražen poginuo.

"Ne mogu da se tačno sjetim koliko je bilo sati, ali pamtim da mi je telefon pozvonio kasno tog dana, u junu 1993. godine. Bio je to Pol Sajlas, jedan od pomoćnih trenera Netsa, koji je osvojio tri NBA titule kao igrač i dva puta je bio učesnik Ol-stara. Znao je da smo Petro i ja bili prijatelji. Sajlas je plakao u slušalicu tako snažno, da sam jedva razumio šta govori. "Petro je mrtav", govorio je i ponavljao je tu riječ iznova i iznova", napisao je američki novinar o Draženu Petroviću.

Biserka i Aco Petrović, majka i brat legendarnog Dražena.

Dražen Petrović rođen je u Šibeniku 1964. i bio je jedan od najvećih jugoslovenskih asova u istoriji, a uz Tonija Kukoča i najveći hrvatski as od otcjepljenja te zemlje od Jugoslavije. Počeo je karijeru kao tinejdžer u Šibenki 1979, poslije pet godina je bio temelj šampionske Cibone, sa kojom je osvajao Evropu i Jugoslaviju, a sezonu prije odlaska u NBA proveo je u Real Madridu, sa kojim je takođe osvojio evrposki trofej i u velikom stilu otišao u NBA ligu. Uz Vlada Divca, Aleksandra Volkova i Šarunasa Marčuljonisa krajem osamdesetih bio je među pionirima evropske košarke koji su otvarali vrata NBA lige asovima sa Starog kontinenta. Takođe, bio je i lider hrvatske reprezentacije koja je 1992. godine igrala u finalu Olimpijskih igara u Barseloni protiv "Drim tima".