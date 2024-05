Ovako je Partizan izgubio u "Morači": Aleksa je imao šut za pobjedu, pogledajte posljednji napad (VIDEO)

Aleksa Avramović imao je šut za pobjedu, ali nije uspio da pogodi, serija se vraća u Beograd.

Partizan nije uspio da obezbijedi plasman u finale ABA lige poslije dvije utakmice, moraće šansu da traži u trećoj. U drugom duelu polufinala izgubio je od Budućnosti u Podgorici (74:73). Aleksa Avramović imao je šut za pobjedu, ali nije uspio da pogodi.

Na 10 sekundi prije kraja Kenan Kamenjaš je promašio oba slobodna bacanja, Alen Smailagić uhvatio je loptu i dodao je do Džejlina Smita koji ju je potom proslijedio do srpskog košarkaša koji je krenuo u napad. Iskoristio je to što ga čuva centar, napravio odličan potez, došao do situacije da poentira, nabacio je loptu na tablu, ali je od obruča izašla iz koša, nije prošla.

Bio je to znak za slavlje domaćeg tima pred svojim navijačima. Poznato je da se "majstorica" igra 10. maja, još uvijek nije poznato u kom terminu. Igraće se u beogradskoj "Areni".

