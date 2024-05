Upravo sam pričao sa predsjednikom države! Ataman otkrio novinarima: Sad me zvao, gledao je utakmicu!

Turski trener se oglasio poslije velike pobjede protiv Panatinaikosa

Izvor: YouTube/BC Panathinaikos/M.M./ATAImages

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman zaprijetio je da će otići iz Panatinaikosa ako ne ode na Fajnal-for i na kraju odveo "zelene" na F4 u Berlin. Poslije pobjede protiv Makabija u "majstorici" u Atini u utorak uveče, on je čestitao igračima, navijačima Panatinaikosa, ali i turskom narodu.

"Hoću da zahvalim i Turcima koji me podržavaju navijaju za Panatinaikos, počev od predsjednika moje zemlje, gospodina Erdogana. Gleda sve utakmice i pozvao me je odmah poslije meča!", rekao je Ataman.

Turski stručnjak izveo je pobjednički potez kada je na pravi način iskoristio Panajotisa Kalaicakisa, koji je igrao manje od tri minuta u plej-ofu, a onda je u posljednjoj četvrtini protiv Makabija bio ključni igrač, sa dvije ukradene lopte.

"Kalaicakis je promijenio ritam utakmice. Makabi je počeo da usporava ritam utakmice zonskom odbranom, Lorenco Braun jedan je od najboljih plejmejkera u Evropi i veoma mi je važno da ga zaustavimo. Sa Kalaicakisom poboljšali smo tempo, izvršili pritisak na lopti i uradili sjajan posao", naglasio je trener Atinjana.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Naravno, najbolji igrač Panatinaikosa je NBA as Kendrik Nan, koji je ubacio 26 poena i praktično na svojim leđima odveo ekipu na Fajnal-for. Tokom serije protiv Makabija ubacivao je po 19,2 poena. "Govorili su mi da postoji mogućnost da Nan dođe u Evropi. Gledao sam dvije-tri utakmice u kojima je igrao i bio izvrstan. Što se mene tiče, on je fenomenalan NBA igrač. Rekao sam stručnom štabu da ga dovedemo, tražio sam predsjedniku Dimitrisu Janakopulosu: 'Ako možeš da dovedeš ovog momka, biće to veliki posao'. I uspio je da ga dovede", kazao je Ataman.

PAO će se sada u miru spremati za 24. maj i za početak Fajnal-fora, na koji je otišao drugi, nakon Real Madrida. Sada se očekuju rezultati "majstorica" Monaka i Fenerbahčea (srijeda, 19) i Barselone i Olimpijakosa (srijeda, 21).

(MONDO - M. Š.)