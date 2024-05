Nikola Milutinov napravio čudo u Barseloni! "Razbijao" pod košem i odveo Olimpijakos na fajnal-for!

Nikola Milutinov i Filip Petrušev idu na Fajnal for Evrolige!

Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia

Pogodio je Ajzea Kenan dva slobodna bacanja na 12 sekundi do kraja meča i sve je bilo gotovo, Olimpijakos je otišao na Fajnal for Evrolige! Na kraju je u Blaugrani tim iz Pireja pobijedio 63:56, a Srbi su imali velikog udjela u ovom podvigu!

Najefikasniji u sastavu Olimpjakosa bio je Šekil Mekisik sa 12 poena, Kostas Papanikolau je imao 11, ali je zapravo najbolji na meču bio Nikola Milutinov sa 10 poena i 10 skokova! Uz njegov dabl-dabl vidjeli smo i pet poena i tri skoka Filipa Petruševa. Sa druge strane Nikolas Laprovitola je imao 17 poena, 7 skokova i 4 asistencije, ali niko drugi nije bio dovoljno dobar. Nikola Kalinić je meč završio bez poena.

Do ove srijede nikada nije gostujući tim uspio da u majstorici četvrfinala Evrolige dođe do mjesta na Fajnal foru, a sada je nakon Fenerbahčea to uspio i Olimpijakos sa Jorgosom Barcokasom na čelu.

"Morali smo da se poboljšamo u napadu u drugom poluvremenu kao i u skoku. Srećni smo zbog navijača, naše organizacije i svih ljudi koji nas podržavaju. Bilo je jako teško u ovom plej-ofu za nas, ali morate i Barseloni odati priznanje. Sada moramo da se odmorimo i nadamo najboljem", rekao je Nikola Milutinov poslije meča.