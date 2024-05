Mogao bih mnogo, ali reći ću samo jedno! Željko Obradović: Neko bi trebalo da vodi računa o tome!

Trener Partizana obratio se javnosti poslije poraza od Crvene zvezde na startu finala ABA lige

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbe

Željko Obradović obratio se poslije pobjede Crvene zvezde protiv Partizana na početku finalne serije ABA lige. "Izvanredna utakmica, čestitao bih ekipi Zvezde na pobjedi, veoma sam ponosan i zadovoljan kako je ekipa izgledala, rekao sam i u svlačionici da ćemo dati sve od sebe u nastavku serije. Mnogo bi moglo da se priča, neću da ulazim u to, ali samo ću jedno reći, ako ljudi koji se da za zapisničkim stolom dozvole da u najvažnije vrijeme ne ide sat, onda je to veliki problem. Ostalo je još 24 sekunde do kraja, stao je taj sat i 11 sekundi. to nije normalno i nije uobičajeno i neko bi trebalo da vodi računa o tome. Neke stvari su izuzetno jasne, čestitam Zvezdi na pobjedi i veoma čestitam svojim igračima".

Upitan za ambijent u dvorani, rekao je: "Nemam ništa novo da kažem, to smo već rekli, vrijeđanje u starom stilu cijelu utakmicu, njihovo pravo, naše je jedino da budemo koncentrisani i da radimo svoj posao. Inače lijepa slika kada se vidi mnogo navjiača i kada je ovako, to da, to svaka čast"

Na šta je mislio kada je pominjao "izuzetno jasne" stvari? "Ima mnogo stvari koje su bitne, neke ćemo analizirati, drugačije ćemo da ih spremamo. Detalji su odlučili, u srijedu će biti potpuno drugačije, nova utakmica, biće potrebna nova energija, probati da se pripremimo za neke male detalje, kao i uvijek kada je plej-of serija u pitanju. Interesantna stvar je da je liga ovakva da odigraš u četvrtfinalu, pa čekaš sedam dana, pa u polufinalu, pa čekaš sedam dana, pa u finalu čekaš dva dana. To je uobičajeno tako, ali treba da se igra cijelu plej-of tako. Ako imamo kalendar, da ga napravimo na početku godine i da se svi složimo i da nema mijenjanja kalendara, sem ako neki od naših klubova uđe u završnicu evro-takmičenja, ali to je stvar dogovora. Eto, to su te stvari, ništa drugo"

Kako se spremiti za 48 sati? "Nema šta da ih podižem, apsolutno su svjesni da imamo kvalitet i da možemo da odigramo još jednu dobru utakmicu. Igramo protiv odličnog tima, nijanse su odlučile, vjerujem da će ekipa biti motivisana"

Analizirajući igru svojih centara, rekao je: "Analiziranje je interesantno navijačima i uče se da prate i to je dobro. Kaminski je sve šuteve imao dobro, Bruno Kaboklo je odigrao dobro, problem je što je neiskusan igrač, pa reaguje kako je igrao. Što se tiče Džejlena Smita, pokazuje u posljednjim utakmicama da je izuzetno važan igrač. Nadam se da će to dokazati i dalje, ne samo on. Kad se gleda učinak ekipe, gleda se i šta svi rade, nećemo ići pojedinačno. To su stvari koje vi volite da radite, pa nastavite u tom stilu", nasmejao se Obradović.

Crvena zvezda pobijedila je Partizan u dramatičnoj završnici derbija, poenima Dejana Davidovca sa linije penala, koji su olulčili utakmicu.