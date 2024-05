Zvezdin "Optimus Prajm" stigao u Pionir! Nije ni potpisao, a već je ljubimac Delija - i jedan od njih!

Poznati srpski košarkaš takođe gleda meč Zvezda - Partizan u hali "Aleksandar Nikolić".

Izvor: MN Press/Twitter/@czbg26beograd

Centar Mege Uroš Plavšić od ljeta će pojačati Crvenu zvezdu, a i prije potpisa ugovora svima je stavio do znanja da navija za svoj budući tim. On je u ponedjeljak došao u halu "Aleksandar Nikolić", da gleda buduće saigrače u prvom meču finala ABA lige protiv Partizana.

Uroš Plavšić dobio je nadimak "Optimus Prajm" po jednom od likoga iz popularnih "Transformersa" i to tokom prenosa ABA lige na TV Arena sport. On je ove sezone zaigrao u Srbiji poslije povratka sa američkog koledža i ostavio je sjajan utisak u dresu Mege, sa kojom je stigao do polufinala ABA lige.

Očekuje se da na ljeto Plavšić zajedno sa Nikolom Đurišićem postane igrač tima sa Malog Kalemegdana i da za nekoliko mjeseci bude u "Pioniru" u crveno-bijelom na terenu, a ne samo kao večeras - na tribinama. Pratite prenos utakmice Crvena zvezda - Partizan.

Hala "Aleksandar Nikolić" bila je ispunjena sat prije početka meča.