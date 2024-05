Kad Zvezda i Partizan povedu, to se ne ispušta! Evo zašto je tradicija sada na strani crveno-bijelih u finalu!

Tradicija kaže da Crvena zvezda ima veliku prednost u odnosu na Partizan u završnici ABA lige. Da li pamtite posljednju pobjedu u gostima nekog tima u derbiju? A posljednji "brejk u finalu?

Počelo je finale ABA lige, a Crvena zvezda je u krcatoj hali "Aleksandar Nikolić" zabeležila pobedu protiv Partizana (85:82) zahvaljujući hladnokrvnosti Dejana Davidovca koji se pojavio i u finišu meča postao junak. Prvoplasirani tim iz ligaškog dijela takmičenja odbranio je domaći teren i krenuo ka šampionskoj tituli u regionu, a ako je vjerovati tradiciji...

Pobjeda nad Partizanom, pobjeda na domaćem terenu i pobjeda u prvom meču finalne serije do sada su uvijek garantovali titulu u regionu! Tradicija je nakon trijumfa Crvene zvezde na strani tima koji predvodi Janis Sferopulos, jer se u ABA ligi rijetko dešavaju trijumfi na gostujućim parketima, a "pravilo" kaže da nikada ne gubi trofeje onaj koji povede. Razgledajući statistiku iz prethodne decenije, tokom koje se ABA liga u plej-of formatu umesto Fajnal-fora, primijetili smo da postoji nekoliko tradicija koje do sada nisu bile srušene kada je riječ o borbama za titulu.

KO POBIJEDI PRVU, ŠAMPION!

Od kako se igra plej-of u regionalnom takmičenju, "pravilo" je da pobjednik prvog meča u finalnoj seriji stiže do titule. Takva je situacija bila u svakoj sezoni do sada, od 2015. godine pa do prethodne, u kojoj je Partizan osvojio prvi trofej u novom sistemu.

Prvu finalnu seriju u regionalnom takmičenju košarkaši Crvene zvezde završili su 2015. godine pobjedom nad Cedevitom (3:1), dok je taj tim još bio u Zagrebu. Prvi meč finala završen je rezultatom 68:59, a istakao se Luka Mitrović sa 18 postignutih poena. Godinu dana kasnije Zvezda je "počistila" Megu, koja je u polufinalu učinila uslugu crveno-bijelima i izbacila Budućnost koja je bila prvoplasirana u ligaškom dijelu. Na prvom meču finala između Zvezde i Mege blistali su Kvinsi Miler i Maik Cirbes sa po 17 poena, a crveno-bijeli su pobijedili uz sedam poena viška - 95:88.

Crvena zvezda je i treću titulu u regionalnom takmičenju osvojila pobjedama nad Cedevitom. Finalna serija počela je 2017. u hali Aleksandar Nikolić, raspoložen je bio Čarls Dženkins sa 20 postignutih poena, a crveno-bijeli su bili izuzetno ubjedljivi (81:66) na početku borbe za trofej i tako najavili novo "čišćenje" u finalima. Cedevita nije pobijedila nijedan meč u finalu te godine.

Prekid niza Crvene zvezde kada je riječ o titulama u ABA ligi dogodio se u proljeće 2018. godine, u turbulentnoj sezoni crveno-bijelih pod vođstvom Dušana Alimpijevića. Navijači crveno-bijelih i dalje pamte promašaj Matijasa Lesora protiv Budućnosti Aleksandra Džikića u Podgorici, ali problemi su nastali u Beogradu! U prvom meču serije crnogorski tim je šokirao crveno-bijele i napravio brejk koji je kasnije samo materijalizovao na domaćem terenu - bilo je 80:76 za Budućnost uz 20 poena Nikole Ivanovića i 18 Nemanje Gordića. Tim Aleksandra Džikića tada je sa pozicije pleja mučio Zvezdu i ukrao joj titulu!

Veliko rivalstvo Zvezde i Budućnosti nastavljeno je naredne godine, ali tada je do titule stigla Zvezda. Počelo je u Beogradu, pobjedom crveno-bijelih (91:72) uz 19 poena raspoloženog Bilija Berona. Naredna sezona prekinuta je zbog pandemije korona virusa, a od tada su odigrana još tri spektakularna plej-ofa. U sezoni 2020/21 vidjeli smo pet mečeva u finalu, a Zvezda je uspjela da odbrani prednost domaćeg terena. Ponovo se protiv Budućnosti iz Podgorice krenulo iz Beograda, a pobjedu (82:78) su sa po 23 poena donijeli Ognjen Dobrić i Džordan Lojd. Ujedno, ovo je bila i posljednja sezona u kojoj Zvezda i Partizan nisu igrali finale ABA lige!

Sada gledamo treću epizodu, nakon što je prva pripala Crvenoj zvezdi, a druga Partizanu. Crveno-bijeli su u svojoj šampionskoj sezoni krenuli iz Pionira i na krilima Nikole Ivanovića koji je postigao 18 poena stigli do pobjede (90:76) i najavili titulu. Osveta je stigla godinu dana kasnije. Pred navijačima u Beogradskoj areni Partizan je pobedio (88:80), uz impresivnu partiju Zeka Ledeja koji je postigao 24 poena.

Ako je suditi po dosadašnjoj tradiciji, Crvena zvezda ima veće šanse da se domogne titule u ABA ligi. Do sada se nijednom nije desilo da tim koji slavi nakon prvog meča u finalnoj seriji kasnije ispusti iz ruku trofej. Ali... Ostaju nam još najmanje dva meča da vidimo da li će ta tradicija biti produžena.

ŠEST GODINA BEZ BREJKA!

Pomenuli smo već da je posljednjih nekoliko godina prvoplasirani tim redovno uspjevao da odbrani domaći teren i osvoji titulu u ABA ligi. Regionalna košarkaška scena je takva da igranje pred domaćim navijačima može da bude - često i jeste - presudan faktor u borbama za trofej. Ako bismo "motali" u prošlost, morali bismo da idemo čak do aprila 2018. godine kako bismo se prisjetili posljednjeg brejka u finalnoj seriji.

Tada je ekipa podgoričke Budućnosti savladala Crvenu zvezdu u Beogradu, na meču koji smo maloprije pomenuli. Na jednoj strani terena blistali su Nikola Ivanović i Nemanja Gordić, a dvocifreni učinak imali još Džastin Doelman i Kajl Gibson, dok je u poraženom timu bolji od ostalih bio Alen Omić. Dvocifren broj poena postigli su Tejlor Ročesti, Stefan Janković i Džejms Feldin, ali to Zvezdi nije bilo dovoljno.

Od devetog aprila 2018. godine, što znači više od šest punih godina, odnosno pet plej-of serija jer se jednom nije igralo zbog korone, gosti ne pobjeđuju u finalu ABA lige. Taj podatak bi trebalo da zabrine ljude u Partizanu jer ove godine Crvena zvezda ima prednost domaćeg terena.

POSLJEDNJI BREJK U DERBIJIMA!

Sjećate se posljednjeg derbija u ABA ligi na kojem je pobijedio gostujući tim? Mala pomoć, nije bilo skoro! Još u novembru 2020. godine, u prvom derbiju sezone, Crvena zvezda je savladala Partizan (86:85) na gostovanju u beogradskoj hali "Ranko Žeravica", a plejmejker Kodi Miler-Mekintajer imao je šut za pobjedu i nije uspio da donese trijumf svom timu. U drugom dijelu te sezone Zvezda je pobijedila na svom terenu, a u naredne dvije vidjeli smo čak 14 derbija u regionalnom takmičenju i na svakom od njih pobjeđivao je domaćin.

Kada se na to dodaju dva derbija iz ligaškog dijela tekuće sezone, kao i pobeda Crvene zvezde u prvom meču finala, dolazimo do brojke od čak 18 uzastopnih mečeva u regionalnom takmičenju na kojima je pobjeđivao domaći tim. Zvuči gotovo nevjerovatno, ali je to još jedan dokaz koliku prednost srpskim timovima donosi igranje pred njihovim navijačima.

Gledajući samo mečeve u ABA ligi Partizan je posljednji put pobijedio Crvenu zvezdu na gostujućem parketu još u aprilu 2015. godine. Tada su vječiti rivali igrali polufinale ABA lige, crno-bijeli uspjeli da naprave brejk, ali ne i da odbrane domaći teren do kraja serije. Zvezda se vratila sa dva brejka u Pioniru, uz partije za pamćenje Nikole Kalinića, Markusa Vilijamsa i Čarlsa Dženkinsa.