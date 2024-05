Jokić dobio treće MVP priznanje!

Nikola Jokić je pred peti meč finalne serije između Denvera i Minesote dobio treću MVP nagradu u karijeri.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić i zvanično je dobio treće MVP priznanje. Uoči pete utakmice serije između Minesote i Denvera srpskom košarkašu uručena je nagrada po treći put u karijeri. Komesar NBA lige Adam Silver mu je na ceremoniji dao poseban trofej kao najboljem igraču na planeti.

"Treće MVP priznanje i titula u posljednje četiri godine, kakvo putovanje", rekao je Silver. Potom je uručio Nikolli nagradu, ali je sve to bilo ubrzano. Razlog je jasan, peti meč se spremao da počne i svima je veći fokus bio na tome, pa i samom Jokiću.

Moglo je to da se vidi i po njegovoj reakciji, nije mu previše stalo do ceremonije i individualnog priznanja, želio je da izađe na parket i da što prije započne meč. Doduše, saigrači mu nisu dozvolili da sve to tako lako prođe. Skočili su na njega čim se ceremonija završila i zajedno sa njim proslavili zaista nevjerovatan uspjeh.

Our MV3 gets his hardwarepic.twitter.com/kWMXFT2aRR — Denver Nuggets (@nuggets)May 15, 2024

Jokić je po treći put uzeo MVP priznanje i samo petorica igrača u istoriji imaju više od njega. Po četiri puta su najkorisniji igrači bili Vilt Čembrlen i Lebron Džejms, pet puta su osvajali Majkl Džordan i Bil Rasel, a na vrhu sa šest je Karim Abdul Džabar.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!