"Ja sam čudo prirode!" Jokić čuo pitanje, pa prasnuo u smijeh: Nemam pojma o čemu pričaju

Nikola Jokić razgovarao je sa novinarima poslije pobjede protiv Minesote i vođstva od 3:2 u seriji.

Kad Nikola Jokić zapleše na parketu, gotovo je nemoguće čuvati ga. Osjetila je to Minesota na svojoj koži u petom meču serije (112:97). Srpski as imao je 40 poena, 13 asistencija, 7 skokova i 0 izgubljenih lopti, skoro savršena utakmica. Pred početak duela dobio je i treće MVP priznanje u karijeri.

Komesar NBA lige Adam Silver mu je uručio priznanje na ceremoniji koja je kratko trajala. "Ljubav koju sam dobio i osjećao od navijača, saigrača, trenera, momenat koji ću sigurno pamtiti zauvijek", počeo je Jokić razgovor sa novinarima na konferenciji za medije.

Šta god je Rudi Gober pokušao, nije uspjelo, Nikola se igrao sa četvorostrukim najboljim defanzivcem lige. "Nije to samo Rudi, ima više igrača, pokušavam da 'čitam' igru, da budem što agresivniji. Imao sam dobro veče. Neki šutevi su bili teški, neki su bili oni koje znam da mogu da pogodim. Dobar je defanzivac, tjera te da radiš više, ponekad moraš da pogodiš težak šut."

Kada ga je čuvao Francuz Nikola je bio skoro savršen (8/9 iz igre), a imao je i dva zakucavanja. Drugo je bilo u drugom poluvremenu kada je pogodio u kontri. Nije propustio priliku da se našali. "Imao sam otvoren teren, ja sam čudo prirode. Zašto da ne pokažem kakav sam atleta", nasmijao se Srbin.

Aron Gordon je nedavno izjavio "da je Jokić genije koji igra košarku", a trener Majkl Meloun je poslije petog meča istakao da je uvjeren da je "Nikola član Mense", pa ga je jedan od novinara pitao da li je možda test inteligencije radio u Srbiji. "Nisam nikad radio test inteligencije. Smiješno je. O Bože...Nisam genije. Smiješno je".

Uslijedilo je novo pitanje o Goberu i odbrani. "Nadam se da imam više od njega. Nije to samo Rudi, ima dosta momaka koji su fizički snažni, trudim se da imam odgovor na to. Pokušavam da 'pročitam' šta će da se dogodi i kada treba da dodam, kada da šutiram, da prepoznam taj momenat."

Pohvalio je posebno stručni štab. "Naravno, treneri rade odličan posao, faulovi rivala u napadu mijenjaju igru, pomažu zaista. Bio je to važan faktor kada se dogodilo. Trener Meloun mrzi da gubi, kao i mi, tako da imamo dobru povezanost."

Jedno od pitanja bilo je o čuvanju Entonija Edvardsa i počelo je kao konstatacija da su Nikolu saigrači pohvalili zbog načina na koji je branio prvu zvijezdu Minesote. "Kada ga ja čuvam poslije preuzimanja? Pokušavam da zovem pomoć. Uglavnom sam tu, on prođe pored mene. Ne znam o čemu oni pričaju", izgovorio je Jokić i prasnuo u smijeh.

Nikola je meč završio bez izgubljene lopte i sa 13 asistencija. "Ne smijemo da gubimo lopte protiv tako dobrog tima u tranziciji, posebno Entoni Edvards, to im donosi lake poene i to ne smijemo da dozvolimo. Znamo koliko su opasni, ako im poklonite to, čeka vas duga noć".

Meloun je takođe spomenuo čuvenu izjavu "da nikada ne smijete da potcijenite srce šampiona". Pitali su Nikolu i šta to za njega znači. "Verovatno da nikada ne smete da odustanete, da se borite kada ste u zaostatku, vjerovatno to. Moramo da nastavimo da se osjećamo pod pritiskom, to nama daje rezultat. Nadam se da ćemo uspjeti to da uradimo i na gostovanju."

Otkrio je na kraju i da uvijek pokušava da "pročita" akcije koje će "vukovi" igrati i da prati šta rade i njihovi treneri. "Smatram da rade odličan posao, imaju dosta dobrih poteza i odgovora na svaku akciju. Uvijek se trudim da shvatim šta će da igraju i to može da nam pomogne u odbrani", zaključio je Jokić.

