"Jokić je unikatan, izblokiram ga, a lopta uđe u koš!" Najbolji defanzivac NBA lige ne zna kako da zaustavi Srbina

Rudi Gober je poslije poraza od Denvera pričao o Nikoli Jokiću.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Postoji li način da se zaustavi Nikola Jokić? Odgovor na to pitanje nema najbolji defanzivac NBA lige Rudi Gober. Nedavno je Francuz dobio nagradu za najboljeg odbrambenog igrača, po četvrti put u karijeri, a onda ga je Srbin "školovao" u petom meču u Denveru.

Ubacio je 40 poena, uz 13 asistencija, 7 skokova i bez izgubljene lopte. Uz to je imao 8/9 kada mu je Gober bio primarni defanzivac. Po završetku meča je i sam francuski centar priznao da nije imao rješenje. "Bio je u svojoj zoni. Nekoliko šuteva sam izblokirao i lopta je ušla u koš. Bio je neverovatn u toj četvrtini, vodio tim, pogađao je sve, iznudio je dosta faulova, pogađao bacanja. Moraćemo da pogledamo snimke, da vidimo šta je moglo bolje. Neke akcije je imao koje je teško odbraniti", rekao je Gober.

Pokušavaju "vukovi" na sve načine da zaustave Nikolu, ali im ne ide. Sa razlogom je pre ovog meča dobio treće MVP priznanje. "Moramo da držimo glavu gore, znamo da je on unikatan, da će pogoditi neke neverovatne šuteve, neophodno je da se borimo, da mu učinimo posao težim. Ako pogodi, a pogodiće, moramo da nastavimo da igramo i da odgovorimo. Dobro smo to radili u prvom poluvremenu, onda smo bili malo demoralisani u drugom. Potrebno je mentalno da budemo čvršći i individualno i kolektivno i da ne dozvolimo da bilo šta što se dogodi na terenu utiče na naše samopouzdanje."

A 16-point third quarter



35 PTS / 5 REB / 12 ASTpic.twitter.com/xIaGX1aeAC — Denver Nuggets (@nuggets)May 15, 2024

Nije bilo povređenog Majka Konlija, Entoni Edvards imao je loptu više u rukama i bio je češće u ulozi plejmejkera što je Denver iskoristio i spustio ga na samo 18 poena (5/15 iz igre). "Lopta mora da se kreće bolje, da igramo svoje akcije, da skinemo pritisak sa Entonija, da napravimo razliku tako. Mnogi momci mogu da donesu prave odluke, samo moramo da pronađemo način da uđemo u ritam, da ne stagniramo u ofanzivi."

Gober je dobijao više lopti u reketu, meč je završio sa 18 poena i 11 skokova. "Naša veličina i to što imamo više visokih igrača nas čini tako dobrim. Kada smo koristili to, išlo je dobro, kada smo koristili mismečeve, dobijali smo ili faulove ili smo poentirali. Najteže je doći do toga, jer oni prave pritisak našim bekovima, otežavaju im posao. Ipak, rekao bih da smo sve bolji, da treba da donosimo prave odluke i da će sve da bude u redu. Uradili smo to, samo nam nedostaje konstantnost. Dobre stvari se dešavaju kada to radimo."

Upitan je i za kraj o igri Minesote i o tome da su prethodne mečeve slabije započinjali i jurili zaostatak.

"Rekao bih da smo igrali na pravi način u ovom meču, bili smo u igri, trebalo je da imamo vođstvo na poluvremenu. Nismo iskoristili neke kontre, to ćemo učiniti u šestom meču. Dosta toga je do fokusa i mentalne strane. Moramo da usporimo ponekad, da donesemo pravu odluku u datom trenutku, radili smo to već. Samo da budemo konstantni, kada to radimo, kao protiv Finiksa, protiv Denvera u prva dva meča, kada činimo to dobre stvari se dešavaju. Imali smo neke izgubljene lopte koje su njima dale samopouzdanje, dali su previše poena u tranziciji", zaključio je Gober.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!