Zvezdinih pet pobjeda u nizu protiv Partizana? Evo šta o tome kaže trener crveno-bijelih Janis Sferopulos

Grčki stručnjak bio upitan za pobjedničku seriju protiv crveno-bijelih.

Izvor: TV Arena sport 1 Premium/Screenshot

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos bio je poslije trijumfa protiv Partizana za vođstvo 2:0 u finalu ABA upitan i za niz pobjeda protiv crno-bijelih. U ovom trenutku, Zvezda je pet puta uzastopno savladala najvećeg rivala i zbog toga će u nedjelju u Štark areni imati "meč loptu" za osvajanje ABA lige i za plasman u Evroligu. Poslije meča, Sferopulos je bio upitan za taj detalj.

"Željko Obradović je velki trener i jedan od najboljih u istoriji svjetske košarke, srpske, evropske... Što se tiče tih brojeva koje ste pomenuli, ne razmišljam tako. Ti brojevi su tu za novinare, a ja mislim o sljedećoj utakmici, kako da budemo dobri protiv Partizana u Areni", rekao je Sferopulos.

Analizirajući meč, čestitao je i svojim igračima i publici.

"Hoću da čestitam svojim igračima na načinu na koji su igrali danas. Mislim da smo zaslužili utakmicu, jer smo igrali bolje nego u prvom meču, bolje u odbrani. Naš napad bio je skoro isti. Kao što su svi vidjeli, tokom prvog dijela meča imali smo dva-tri puta razliku od šest, sedam poena, ali Partizan je ostao u igri zbog ofanzivnih skokova Partizana. To je bio naš najveći problem, jer su u prvom dijelu mnogo pogađali iz drugih šansi. Pričali smo u poluvremenu i imali smo mnogo bolji nastavak. Dozvolili smo samo jedan ofanzivni skok, odbrana je bila izvanredna, dozvolili smo samo 35 poena. Polako, polako došli smo do bezbjedne razlike koju smo čuvali do kraja, kada smo pobijedili."

"Čestitam navijačima na atmosferi u obje utakmice, veoma mi je važno da nismo ubacivali predmete na teren ništa i to je veoma, veoma značajno. Čestitam im na tome. Sada je 2:0, to je nešto, ali može da bude. Ako stanemo ovdje, nemamo pravi mentalitet, ali naši igrači su veoma iskusni i biće spremni. Imaćemo dan za odmor, za analizu šta možemo bolje, kako možemo bolje i da budemo spremni za treću utakmicu".

Sljedeći meč biće odigran u nedjelju od 20 časova pred Partizanovim navijačima u Štark areni.