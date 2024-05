Borac poražen u Sarajevu: Odluka o putniku u finale pada u Boriku!

Velika pobjeda Bosne za majstoricu u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Košarkaši Borca doživjeli su poraz u drugoj utakmici polufinala plej-ofa od ekipe Bosne rezultatom 74:60. U utakmici igranoj u Skenderiji košarkaši Borca nisu bili napadački raspoloženi te su „studenti“ tokom cijelog meča bili u prednosti i na kraju zasluženo slavili.

Bosna je ovom serijom izjednačila rezultat na 1:1, a odluka o putniku u finale će pasti u trećoj utakmici koja će biti odigrana u Boriku.

BOSNA – BORAC 74:60 (18:13, 21:15, 17:14, 18:18)

Nakon nešto više od pet minuta igre u prvoj četvrtini na semaforu je stajalo 8:8. Nedugo nakon toga domaći košarkaši su napravili seriju 7:0 i stigli do vođstva 18:11. Radoš Šešlija minut prije kraja pogađa sa poludistance i postavlja konačan rezultat prve dionice (18:13).

Poenima Seada Hadžifejzovića tri i pol minute prije kraja prvog poluvremena, Bosna stiže do prve dvocifrene prednosti – plus 11 (31:20). Na pauzu se otišlo sa identičnom razlikom u korist Bosne – 39:28.

Trojkom Vuka Boškovića nakon dvije minute igre na otvaranju drugog dijela Borac se približio na -6, ali se Bosna brzo vratila na dvocifrenu prednost te je pred posljednih 10 minuta igre imala +14.

Crveno-plavi nisu u posljednjoj četvrtini uspjeli da smanje zaostatak i odvedu meč u dramatičnu završnicu pa se na kraju završilo sa 14 razlike u korist domaćeg tima.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Vojin Ilić sa 17 poena. Jure Zubac postigao je 12 dok je Đoko Šalić upisao jedan poen manje. Ekipu Borca predvodio je Radoš Šešlija sa 12 poena, Džerod Vest je postigao poen manje dok su Srđan Gavrić i Sani Čampara upisali po osam poena.