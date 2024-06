Nedović pao, Pionir utihnuo: Bek Crvene zvezde iznesen sa terena!

Nije izgledao dobro Nemanja Nedović nakon što je iznesen sa terena.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Nemanja Nedović se povrijedio na meču Crvene zvezde i Partizana! Na prvoj utakmici finala Superlige Srbije iskusni bek je u trećoj četvrtini ispao iz igre i nije ga Janis Sferopulos vraćao na teren.

Probao je u jednom napadu na tri minuta od početka četvrtine da stigne da izblokira Danila Anđušića, ali je očigledno loše doskočio. Na momenat je djelovalo da bi mogao Nedović da nastavi meč kada se sam podigao sa parketa, ali uskoro je bilo jasno da od toga nema ništa.

Skupili su se saigrači oko njega, a na kraju je nekadašnji reprezentativac Srbije mogao da stigne do klupe svog tima samo uz pomoć saigrača koji su ga bukvalno odnijeli do klupe. Pogledajte kako je to izgledalo:

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Crvena zvezda je bez njega ipak uspijevala da zadrži prednost, a sada ostaje da se vidi da li će biti spreman za narednu utakmicu finala koja je već u srijedu i to u Beogradskoj areni gdje će Partizan biti domaćin.

