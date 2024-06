Zvezda čeka još samo jedno ime: Tim je gotov i zna se ko je glavni, ali sada se traži ključni čovjek!

Nikola Kalinić i Miloš Teodosić će biti lideri, Majk Daum je došao da zatvori rupu, a Ajzea Kenan da ponudi poene. Ipak Crvena zvezda još uvijek čeka ključno pojačanje.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je nastavila sa pojačanjima i sada djeluje da je na korak od sklapanja tima za narednu sezonu, Stigao je Majk Daum, iskusni 28-godišni krilni centar koji je prošlu sezonu završio u Anadolu Efesu. On deluje kao zamjena za Majka Tobija, mada se svi u crveno-bijelom nadaju da će se pokazati bolje od nekadašnjeg reprezentativca Slovenije.

Daum je zapravo debitovao u Evroligi prošle sezone kada je u 11. kolu zaigrao protiv Crvene zvezde u "ArenI" i tada je pogodio svoj prvi šut i došao do 10 poena i dva skoka. Sada će prvu šansu da odigra kompletnu sezonu u Evroligi imati upravo u "Areni" i u Beogradu.

Amerikanac je četvrto pojačanje crveno-bijelih poslije Uroša Plavšića, Ajzee Kenana i Nikole Kalinića, a djeluje da samo još jedan igrač nedostaje da se sve "skocka" u timu crveno-bijelih.

DAUM POPUNJAVA VELIKU RUPU!

Mučila se Crvena zvezda da nađe pravog igrača na pozicii krilnog centra dugo. Prošle sezone je na kraju zablistao Dejan Davidovac, ali ni on u većem dijelu sezone nije igrao prema očekivanjima. U ABA ligi je Majk Tobi imao dobrih izdanja, dok u Evroligi nije puno davao, a Dalibor Ilić je pokazao samo da može da bude koristan kao rezerva. Ni prethodnih sezona sa Benom Bentilom i Eronom Vajtom se crveno-bijeli nisu usrećili, a prošle sezone je na kraju data šansa i veteranu Treju Tompkinsu. Upravo se ovim dolaskom izgleda rješava sudbina Tompinsa, teško je vjerovati da će mu se dati nova šansa.

TIM JE GOTOV, FALI SAMO PLEJ!

Kada se pogleda na papiru, sada Crvena zvezda ima kompletan sastav, fali joj samo plejmejker! Centarske pozicije su popunjene sa Plavšićem, Mitrovićem i Bolombojem, uz Dauma na četvorci su tu Davidovac i Ilić, a na krilu Crvena zvezda ima Kalinića, Gedraitisa, ali i Lazarevića. Bekovi su Nedović, Lazić i Kenan, a na mjestu pleja je siguran samo Miloš Teodosić. On je produžio ugovor i sigurno ćemo ga gledati u crveno-bijelom naredne sezone. Što se tiče Nikole Topića on ide u Ameriku da bi se oporavljao od povrede, a Jago dos Santos ima mnogo ponuda mada želi da ostane u klubu. Sada je najbliži da ostane u Beogradu, što bi značilo da za sada nedostaje jedan plej i to vrlo vjerovatno - prvi.

ČEKA SE I ZVANIČNO

Naravno tu su i situacije sa igračima koji nisu zvanično napustili klub. Čeka se da se ozvaniči rastanak sa Trejom Tompkinsom, kao i da se vidi da li če Adam Hanga možda čak ostati da bude veteran sa kraja klupe ili će se naći rješenje za njegov odlazak iz kluba. Takođe se pominjalo i da je vrijeme da klub napusti Dalibor Ilić, ali deluje da bi mogao da ostane i da se još jednu sezonu bori za minute pod košem.

