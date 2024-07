Moka gledao u Kapičiće i gušio se u suzama: Bebo, Stefane, Filipe... Nisam sanjao da ću ovo morati! (VIDEO)

Zoran Moka Slavnić je jako emotivno održao govor na komemoraciji svog kuma Dragana Kapičića

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

KK Crvena zvezda se oprostila od jednog od svojih najvećih košarkaša u istoriji Dragana Kapičića. Nakon što je sahranjen na Cetinju održana je komemoracija na Malom Kalemegdanu, gdje je legendarni košarkaš i kasnije uspješni sportski funkcioner počeo sa bavljenjem ovim sportom. Emotivne scene viđene su na terenima na kojima je sve počelo, a Kapičićev saigrač Zoran Moka Slavnić je prvi održao govor.

Emotivni Slavnić je u suzama govorio ne samo o svom saigraču nego i o velikom čovjeku sa kojim mu je prijateljstvo preraslo u kumstvo. Istakao je da nikada neće zaboraviti Kapičića i da je imao mnogo sreće da decenijama dijeli drugarstvo i prijateljstvo sa njim.

"Nikad nisam ni sanjao u životu da da ću dobiti ovakvu ulogu. Ovim putem javno izjavljujem duboku saučest u ime igrača Zvezde i svih onih koji su ga voljeli, a nije bilo onih koji nisu. Bebo, Stefane, Filipe i naravno Zorane, nećemo ga nikada zaboraviti. Zašto? Ne zbog ovoga kakav je bio košarkaš, već kakav je bio čovjek. Koliko sam sreće u životu imao da mi bude drug od '63. Da igramo zajedno u Zvezdi, da igramo zajedno u reprezentaciji. Da mi bude dva puta kum. Sin revolucionara Jove Kapičića, nekadašnjeg ambasadora. Takva djeca su uvijek bila razmažena u životu. On nije. Dobar, skroman, posvećen košarci, a prije svega svojoj ženi, sinovima i unucima. Zajedno smo rasli, on ja, njegov brat Zoran koji je izgubio pravog brata, ali ima mene kao rezervu. O njemu je mnogo ispričano kao košarkašu ali i kao čovjeku. To je mnogo bitnije, da ostane u našim srcima kao neko ko je sinonim dobrote, skromnosti i svega onog što krasi jednog dobrog čovjeka. Slava ti, moj kume", rekao je uplakani Slavnić. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 02:23 Moka Slavnić govor Izvor: Arena sport 1 Premium Izvor: Arena sport 1 Premium

Kapičić je bio i prvi predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, a ispred KSS-a je na ovoj komemoraciji govorio visoki funkcioner saveza i nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Zlatko Bolić.

"Poštovani prijatelji teško je naći prave riječi da se objasni kakav je gubitak za srpsku, jugoslovensku i evropsku košarku odlazak takvog asa kakav je Dragan Kapičić. On je bio čovjek koji je ugradio sebe u naše prvo svjetsko zlato 1970. godine u Ljubljani. Koji je u dresu reprezentacije odigrao 169 utakmica, postigao 1.500 poena i osvojio pregršt zlatnih medalja na evropskim i svjetskim prvenstvima. Bio je košarkaška legenda, izvanredan košarkaški funkcioner koji je dao veliki doprinos razvoju Košarkaškog saveza Srbije na čijem je čelu bio četiri godine. Koji je prihvatio jako odgovoran zadatak da bude prvi predsjednik saveza samostalne Srbije nakon odlaska njegove Crne Gore. Dragan je zajedno sa Peđom Bojićem doveo Dudu Ivkovića za selektora i tada je 2009. goidne osvojena prva medalja Srbije na Evropskom prvenstvu u Poljskoj. Dragan Kapičić je bio obrazovan čovjek, sa gospodskim manirima, nadasve ljubazan i prijatan. Uvijek je bilo lepo čuti njegov smiren stav. Njegovoj porodici želim da izjavim saučešće u ime Košarkaškog saveza Srbije, predsjednika saveza Danilovića, nekadašnjih kolega i u svoje lično ime. Dragan Kapičić će zauvijek ostati upisan u anale jugoslovenske i srpske košarke, a njegovi prijatelji i oni koji su ga poznavali će ga se sjećati sa ponosom. Neka mu je vječna slava", rekao je Bolić.

U prisustvu brojnih zvanica iz svijeta košarke obratio se i predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović. On je uručio poseban dres sinu Dragana Kapičića Stefanu i istakao da ovakav gubitak ni veliki klubovi poput Crvene zvezde ne mogu nikada da nadoknade.

"Dragi prijatelji, Zvezdaši, ljubitelji košarke, poštovaoci lika i djela našeg Dragana Kapičića, poštovana porodice. Crvena zvezda je veliki klub, ali i veliki klubovi nekada trpe teške udarce koji su nenadoknadivi. Odlazak Dragana Kapičića je jedan od takvih kada prosto nemate odgovor na jedan ovakav gubitak. Malo je takvih ljudi koji su cijeli svoj život poklonili jednom klubu, tako ga voljeli i toliko za njega učinili. Naš Kaponja inače tih i umjeren čovjek je glasno govorio na terenu i svojim djelima, a dijela su bila velika. Kao igrača, kapitena, kasnije funkcionera, kao čovjeka koji je volio i pomagao ne samo košarkaškom klubu. Neću govoriti o trofejima kojih je bilo mnogo, jer svako ko iole zna košarku zna šta je Dragan učinio za košarku. Crvena zvezda sljedeće godine slavi 80 godina svog postojanja. Kroz prebogatu istoriju našeg kluba prošlo je mnogo ljudi, ali među tim hiljadama ljudi nije bilo mnogo onih koji su poput Dragana nenametljivo, a snažno ostavili takvu zaostavštinu. Ima velike simbolike da se od Dragana opraštamo na terenima gdje je sve počelo za srpsku i jugoslovensku košarku. Tu je počeo i naš Dragan i ugradio se delima u istoriju Crvene zvezde. Dao joj sve, velike utakmice, veliku ljubav i velike trofeje. Deo te zaostavštvine su na prvom mjestu svi ovi ljudi koji su došli da mu odaju posljednju počast. Ali i ovaj dres koji nas podsjeća na veliki život, veliku karijeru i veliku utakmicu Dragana Kapičića. Oni idu u ruke njegovim sinovima, a na nama je da čuvamo zaostavštivnu koju je ostavio svim akoji vole košarku i Crvenu zvezdu. Neka mu je vječna slava i hvala", naglasio je Nebojša Čović.