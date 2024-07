Srbija ima još samo jednu provjeru pred Olimpijske igre, duel sa Janisom Adetokumbom i Grcima, ali djeluje da selektor Svetislav Pešić već zna spisak od 12 putnika.

Izvor: MN PRESS

Još jedna utakmica ostala je košarkašima Srbije pred odlazak na Olimpijske igre u Francusku. Generalna proba biće protiv Grčke i Janisa Adetkumba večeras u beogradskoj Areni (20 časova). Posljednja utakmica i prilika za publiku da pozdravi ekipu pred put na najveće sportsko takmičenje.

Glavno pitanje za selektora Svetislava Pešića u ovom momentu i ono što zanima sve jeste ko će se naći na konačnom spisku od 12 putnika u Lil? Odnosno, koja četvorica igrača će otpasti poslije okršaja sa Grcima. Po onome što je viđeno na dosadašnjim pripremnim utakmicama, izgleda da postoji samo jedna dilema - da li će Dejan Davidovac da bude zdrav i spreman?

Srbija je prvo dobila dvije utakmice iza zatvorenih vrata protiv Holandije, potom je savladala Francusku, pa izgubila od Australije i Amerike u Abu Dabiju. U Beogradu je u nedjelju rutinski pobijedila Japan i sve te utakmice zajedno dale su gotovo sve odgovore, bar se takav utisak stekao na osnovu javnih priprema, odnosno mečeva koji su mogli da se gledaju.

KO JE SIGURAN?

Vidi opis Ko otpada sa spiska Svetislava Pešića? Deset nedodirljivih, ali sad mora da se "siječe" - postoji dilema! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 17 17 / 17

Na spisku selektora Svetislava Pešića nalazi se 16 imena, uz jednu izmjenu u odnosu na prvobitni spisak gdje je Vladimira Lučića zamijenio Aleksa Radanov. Ovako izgleda lista igrača koji su trenutno u srpskom dresu: Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Nikola Jović, Bogdan Bogdanović, Vanja Marinković, Aleksa Avramović, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Uroš Plavšić, Ognjen Jaramaz, Aleksa Radanov, Aleksej Pokuševski, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Filip Petrušev, Dušan Ristić.

Ko je od njih siguran? Prema prikazanom do sada, minutaži, stilu igre i koncepciji koju ima selektor Pešić jasno je i ko su nedodirljivi. To su Jokić, Bogdanović, Micić, Petrušev, Marinković, Milutinov, Jović, Avramović, Gudurić i Dobrić.

KO OTPADA I JEDNA DILEMA

Pogledajte 00:27 Nikola Jović izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Dakle, kao što smo i naveli 10 igrača je sigurno i praktično postoji samo jedna dilema. Ko otpada sa spiska? Prema načinu na koji je Pešić dijeliio minutažu i davao šansu izvjesno je da u Francuskoj nećemo gledati Ognjena Jaramaza, Aleksu Radanova i Dušana Ristića. Po prikazanom Uroš Plavšić je bio ispred Ristića, igrao je više i djeluje da će on da bude treći centar iza dvojice imenjaka - Jokića i Milutinova.

Ko je dilema? Davidovac. On je važan šraf u ekipi "orlova" i problem je što se povrijedio tokom priprema i nije igrao na pripremnim mečevima protiv Francuske, Australije i Amerike. Po svemu viđenom on ima prednost u odnosu na Pokuševskog i biće u timu ako je zdrav. Stiče se utisak da je jedini način da Aleksej bude u avionu za Lil taj da Dejan nije dovoljno spreman i da ne može da podigne nivo forme do tada. Prilikom prolaska pored medija u miks zoni Dejan je dobacio samo "da ide ka boljem" što svakako djeluje optimistično.

"Davidovac nam je neophodan, njegovo ogromno iskustvo, pozicija, polivalentan je igrač, pripada toj generaciji. Vidjećemo, mora da bude zdrav, preveliki su nam rizici da radimo nešto na sreću. Imamo još nekoliko dana da vidimo kako je. Dobro je radio, zna koncept trenera, zna ekipu, neophodan je, ali mora da bude zdrav", poručio je Svetislav Pešić.

OD KOGA SELEKTOR VIŠE OČEKUJE?

Vidi opis Ko otpada sa spiska Svetislava Pešića? Deset nedodirljivih, ali sad mora da se "siječe" - postoji dilema! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 16 16 / 16

Poslije meča sa Japanom selektor Pešić je imao nešto dužu konferenciju za medije i pred kraj se dotakao i pojedinaca. Pohvalio je neke igrače, mada je u isto vrijeme naglasio i da od nekih očekuje mnogo više, prvenstveno je tu spomenuo Marka Gudurića.

"Da vidimo koliko minuta Jović može da dobije, jedno je trening, drugo utakmica, nije to Jokić koji može iskustvom da nadoknadi neki nedostatak, Jović je mlad, povuče ga lopta, hoće sve od jednom, talentovan je i takav igrač nam treba. Raduje me kako igra Petrušev, 'pobio' se sa Hačimurom iz Lejkersa, Vasa je odigrao korektno, ni on dugo nije igrao. Znam da ponekad Micić zna malo da zadrži loptu više, ali to je on, ali da ne davim detaljima, bio je korektan. Ostali su tu. Gudura može bolje", naglasio je Pešić.

Izvor: MN PRESS

Nastavio je ubrzo sa analizom. "Aleksa je na visokom nivou, Marinković je odigrao svoju rolu, Dobirć takođe. Bogdan nije 10 dana igrao i bio je odličan u napadu i odbrani, čestitao sam mu pred igračima, pokazao je to, spustio se u stav i tako moraju svi da igraju, ne kažem da ostali nisu, već da mogu mnogo bolje u defanzivi. Staro je pravilo da čim se neko 'šlepa' u odbrani, da napad to kažnjava, vidjeli ste to i protiv Japana. Lakše je uigrati se u napadu nego u odbrani i na tome moramo da radimo", završio je Pešić.

Još jedna provjera ostala je za Pešića i "orlove" pred put na Olimpijske igre, mada po svemu prikazanom djeluje da je konačan spisak poznat. Posebno ako su Jović i Davidovac dovoljno spremni da budu u avionu koji u srijedu ujutru kreće za Lil.

(MONDO - Nemanja Stanojčić)

BONUS VIDEO: