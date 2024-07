Ispraćate na OI najsupješniju košarkašku selekciju! Marina se oglasila: Ljudi, ove djevojke vrijede!

Marina Maljković je sa košarkašicama održala konferenciju za medije na beogradskom aerodromu.

Košarkašice Srbije idu na Olimpijske igre sa željom da se pokažu u što boljem svjetlu i da probaju još jednom da obraduju naciju. Radile su to više puta, na čelu sa Marinom Maljković i žele to da ponove. Nema tu nekih dobro poznatih imena, ali su tu neke nove djevojke željne uspjeha.

Marina je u svom stilu odmah najavila predstojeće takmičenje. "I meni je drago što je toliko ljudi prisutno da isprati ove djevojke. Podsjećanja radi, ispraćate na Olimpijske igre najuspješniju košarkašku selekciju u posljednjih 20 godina. Ova ekipa je, što brzo zaboravljamo, osvojila dva evropska zlata i bronzu u Riju i u Beogradu. jedina košarkaška ekipa koja je osvojila dva evropska zlata i bronzu na Olimpijadi u Riju", počela je Maljkovićeva izlaganje.

Nastavila ga je u istom dahu. "Ovo su naše treće Olimpijske igre, to znači da su i nove djevojke dokazale da nešto vrijede, jer su u 12 najboljih u svijetu. Mi kao ljudi koji volimo svoju zemlju želimo da je bilo ko u našoj zemlji 12. na svijetu i da što više ljudi bude na tom mjestu, što je mnogo, mnogo teško. I ona prošla generacija se stvarala dugo, jedno, po mojim preciznim procjenama, desetak godina. Dok se nije došlo do zlata u Budimpešti 2015. godine. Samim tim su Igre u Parizu važna stanica na kojoj gradimo temelje za OI u Los Anđelesu i kasnije. Razlika je bila što je prethodna generacija radila i takmičila se u Srbiji, igrala srpsku ligu. U ovom slučaju ove djevojčice kupim svuda po svijetu. Važno je napomenuti da je ova grupa sastavljena od šest-sedam djevojčica koje nemaju reper ni za evroligaško takmičenje, a kamoli za Olimpijske igre. I grupe djevojaka kojima je Pariz posljednja stanica pred završetak karijere. Sve to zajedno znači samo jedno, a to je da ćemo apsolutno i bez razmišljanja na svakoj utakmici ići po pobjedu, da ćemo, kao što ste navikli, da u svaki meč ulazimo požrtvovano, pa šta nam to dalje donese."

Dala je zatim detaljnu analizu za protivnice u grupi. U pitanju su Portoriko, Kina i Španija. "Portoriko je ekipa koja je izrazito borbena, imaju dosta sličnosti sa Nigerijom, zato smo sa njima igrali tu posljednju utakmicu pred Igre, to su te fajterske i nezgodne ekipe gdje ima puno 'prljave' igre. Imaju dva igrača koja se izdvajaju, jedna na poziciji dva, tri, jedna na poziciji četiri. Dobro ih poznajemo, najvažnija utakmica možda za nas, nema tajni. Možda ih vi manje poznajete, ali ih mi znamo dobro. Dugo su zajedno, na okupu..."

Zatim je pričala o Kini. "Što se Kine tiče, ženska evropska klupska košarka je u velikom padu i tek će biti, predviđam jako lošu situaciju za narednu sezonu. Kina se opet otvorila, tamo ima 18 klubova i umjesto jednog, mogu da dođu i dva-tri stranca. To znači da će najbolje Amerikanke otići u Kinu, Brijana Stjuart i ostale otvaraju svoju ligu u Americi koja kreće od januara. Evroliga će doživjeti veliki pad, jer će najbolje tamo otići. Govorim vam na ovaj način o snazi Kine. Oni su u Australiji na Svjetskom prvenstvu pokazali sve."

Na red je došla i "crvena furija". "Španija ima donekle smjenu generacija, ni približno nama. Oni i Francuska, znamo svi unazad koliko dominiraju, zahvaljujući domaćoj ligi koja je jaka. Prvi put smo u Valensiju malo poremetili i ostvarili slatku pobjedu. Nadam se da će i ove djevojke da urade to što su ove uradile prije njih."

Posebno je pričala o sistemu takmičenja koji je takav da iz svake od tri grupe idu po dvije prvoplasirane ekipe, kao i dvije najbolje trećeplasirane. "U Riju smo tri utakmice izgubili, dobile Senegal i Kinu i tako se iskupile. Ovog puta nema prilike za iskupljenje, prava na grešku nema, sistem takmičenja je drugačiji. Dobro je pitanje, shvatili ste iz mojih riječi da je drugačije. Nema navikavanja, Olimpijskog sela, u Brazilu su nas svi otpisali, ljudi nisu htjeli da nam se jave od blama. Poslije smo osvojili medalju, sada je drugačiji sistem", jasna je Marina Maljković.

Prisutnima su se obratile kapiten Tina Krajišnik, Saša Čađo i Nevena Jovanović. "Kao kapiten ove divne ekipe i kao igračica koja nosi dres Srbije i sa ponosom brani boje naše zemlje. O uzbuđenju i motivima je suvišno govoriti. Imam osjećaj da neke djevojke treba malo da smirim, jer prvi put idu na veliko takmičenje. Mogu da obećam maksimum, daćemo sve, borićemo se časno i do kraja. Osjećamo podršku", zaključila je Tina.

