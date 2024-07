Crvena zvezda ima pojačanje!? Odjeknula bomba u Grčkoj, konačno je sve gotovo

Ako je vjerovati glasinama, nije samo Olimpijakos dobio pojačanje!

Izvor: MN PRESS

Dosta je bilo NBA lige, MVP se vratio u Evropu. Poslije višenedjeljnog natezanja i spekulacija, sada je Olimpijakos i zvanično objavio da je Saša Vezenkov ponovo dio tima iz Pireja. Probao je nakon sezone u kojoj je bio MVP Evrolige krilni centar iz Bugarske da se izbori za mjesto u najjačoj ligi svijeta, ali u Sakramentu nije dobio dovoljno prostora. Nakon trejda u Toronto dogovorio je raskid ugovora, odrekao se miliona i vratio u Evropu da igra.

To jeste velika vijest u okvirima Evrolige, ali u Srbiji je bitnija nego bilo gdje drugdje osim naravno u Grčkoj. Spekulisalo se prethodnih dana šta će biti sa Filipom Petruševom i da li će se vratiti u Crvenu zvezdu, a nakon vijesti da je sve gotovo i da ga Olimpijakos zadržava oglasio se njegov agent Miško Ražnatović i to opovrgao.

"Da li je moguće da srpski mediji prenose ovo i tvrde da je transfer propao! Ko je izvor? 18 hiljada pratilaca??? Nikakvih razgovora nije bilo, niti će ih biti dok eventualno Olimpijakos ne dobije pojačanje na poziciji 'četiri'. To je zaključak od prije dvije sedmice i ništa se nije promijenilo... Nestvarno", napisao je Ražnatović.

Kalimera! ☀️☕️❤️



«Για όσα ζήσαμε, μα πιο πολύ για όσα θα ζήσουμε! Γύρισα στην οικογένειά μου» ~ Sasha Vezenkov



Καλώς όρισες Σάσα!#OlympiacosBC#WeAreOlympiacos#TogetherWeFightpic.twitter.com/dToZv5yvwb — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC)July 25, 2024

Sada je Olimpijakos doveo pojačanje na poziciji "četiri" i to najveće moguće. Stigao je nekadašnji igrač Arisa i Barselone koji je od 2018. do 2023. nosio dres Olimpijakosa, a u timu Jorgosa Barcokasa je 2023. bio MVP Evrolige. Uz njega u timu je Alek Piters kao četvorka i sada bi to moglo da znači da se otvorio prostor za povratak Filipa Petruševa u Crvenu zvezdu.

Krilni centar sa NBA iskustvom je sada sa reprezentacijom Srbije i sprema se za nastup na Olimpijskim igrama u Francuskoj. U pripremnom periodu je bio prva "četvorka" Srbije i pokazao je da je u odličnoj formi, a vjerovatno ćemo tek poslije turnira u Francuskoj definitivno znati njegovu sudbinu.