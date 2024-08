"Prije 15 minuta mi je javio kako je" Kari Pešić o novom problemu Srbije pred Ameriku!

Selektor Srbije oglasio se uoči utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu Olimpijskih igara.

Reprezentacija Srbije u četvrtak od 21 čas igra protiv Sjedinjenih Američkih Država polufinale Olimpijskih igara, u kojima će ulog biti medalja. Ko pobijedi, ide u finale protiv Njemačke ili Francuske, a ko izgubi, igraće za bronzu protiv poraženog iz tog okršaja. Selektor Svetislav Pešić oglasio se uoči duela Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i sve je interesovalo zdravstveno stanje u ekipi, koje je promijenjeno u odnosu na prethodne dane. Vanja Marinković se nije osjećao dobro poslije Australije.

"Nikola (Jović) je bolje. Nadamo se da će sutra moći da trenira sa ekipom. Vanja je imao nekih problema poslije utakmice, nije se osjećao dobro. Danas je bolje. Sreća je da ne igramo već danas, pitanje je da li bi i on mogao da igra. Ali, nadamo se da će sutra moći. Evo prije 15 minuta me obavijestio da je dobro. Bio je na ručku, dobro je. Nadamo se da će tako da ostane do daljeg“, poručio je selektor, a prenio "Meridian sport".

Sam plasman u završnu borbu za medalje je veliki uspjeh i koš Nikole Jokića za pobjedu protiv Australije Srbija će dugo, dugo pamtiti. Ipak, Kari Pešić poručuje da nije gotovo.

"Mi smo među četiri najbolje ekipe, što je ogroman uspjeh. Ali, idemo dalje. Jer smo rekli da smo došli ovdje da damo sve od sebe."

Selektor je rekao da igrači neće dati sve od sebe, nego i čitavog sebe.

"Ne da damo sve od sebe, nego i sebe, da bismo došli do te olimpijske medalje. Sutra je, naravno, prva šansa, koju mi ne želimo tek tako da izgubimo. Svjesni smo sa kim igramo. Tačno znamo. Nikome ništa ne prijetimo, niti imamo pravo da prijetimo. Igramo protiv izuzetne ekipe. Prema mom mišljenju, to je najbolja ekipa u istoriji reprezentativne košarke."

Sjedinjene Države dva puta su ovog ljeta ubjedljivo pobijedile Srbiju - prvi put na pripremnom meču u Abu Dabiju, drugi put u grupnoj fazi Olimpijskih igara u Lilu.

"Iz utakmice u utakmicu, rastu kao ekipa. Mi to respektujemo, ali poštujemo i sebe. Ne plašimo se! Želimo da igramo dobru utakmicu. I zato smo danas ostali u hotelu. Poslije vrlo uzbudljivog i teškog meča protiv Australije, gdje smo se ne samo fizički, nego i mentalno potrošli, dali smo igračima malo više prostora da se odmore. Dali smo mnogo posla i našim trenerima i medicinskom stafu, da probaju da ih vrate u prvobitno stanje. Jer, stvarno, u utakmici protiv Australije smo doživjeli ogromnu potrošnju."

Zbog toga će ekipa trenirati samo na dan meča - u četvrtak ujutru.

"Napravićemo sutra prije podne trening od 45 minuta – sat vremena. I ulazimo u utakmicu sa Amerikancima, sa puno samopouzdanja."

