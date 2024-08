Šarenac u klinču sa navijačem Srbije: Dobio kritike, pa burno odgovorio!

Komentator RTS oglasio se nakon meča Srbije i SAD u polufinalu Olimpijskih igara.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je u polufinalu Olimpijskih igara od SAD, a Amerikanci su tek u posljednjoj dionici uspjeli da slome otpor ekipe Svetislava Pešića. Tada je stao šut naše selekcije, pa smo u posljednjoj četvrtini promašili čak devet trojki - navijači su na društvenim mrežama krivca za to pronašli i u Slobodanu Šarencu?!

Čuveni sportski komentator RTS-a oglasio se na društvenim mreama nakon kritika koje je dobio zbog svojih komentara tokom utakmice protiv SAD. Šarenac je pokušao da objasni kako riječi koje on izgovara ne utiču na dešavanja na terenu i da je kroz višedecenijsku karijeru već probao da "maleriše".

"U pravu si, biće da sam izmalerisao svih 9-0 za tri poena u 4/4. Nema to veze, kao ni sa time kada govore da sam talija. Gluposti. Ćutao sam i da smo do kraja 3/4 dali 15 trojki, oko 50% šut za tri, pa nisu ni jednu pogodili u posljednjih 10 minuta. Baš zbog toga. I to je malerisanje? Svašta", napisao je Slobodan Šarenac u odgovoru jednom navijaču.