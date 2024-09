Zvezda mu se nadala, ali on broji milione u NBA: Poslije bronze u Manili dobio povjerenje, ostaje u timu!

Nikola Jović ostaje u Majamiju i četvrtu godinu.

Nikola Jović braniće boje Hita zasigurno do sezone 2025/26. s obzirom na to da su iz Majamija riješili da aktiviraju klauzulu prema kojoj će reprezentativac Srbije ostati i četvrtu godinu u ovom klubu. Mladić rođen u Lesteru proveo je već dvije sezone u timu Erika Spolstre i sada se priprema za treću. Potvrdom da će ostati još jednu godinu obezbijedio je i prihod od 4.445.417 dolara za četvrtu godinu ugovora. To znači da će Jović 2026/27. biti ograničeno slobodan igrač, pa ako Majami ne bude ranije ponudio ugovor bivšem igraču Mege, biće u prilici da bira drugi tim.