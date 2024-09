Igrala košarku sa muškarcima usred Amerike: Došla sam u NBA štab, zalupili su vrata... Ovo niko ne smije da zna!

Nensi Liberman je žena koja je zaposjela tron ženske košarke, nadmetala se i protiv muškaraca. Dejvid Stern je svojom željom da je upozna stavio do znanja koliko je Liberman važna za razvoj ženskog sporta.

Izvor: Adam Hunger / Getty images / Profimedia

Nensi Liberman, bivša košarkašica, iza sebe ima zanimljivu sportsku karijeru. Košarkom je počela da se bavi tokom osnovne škole, najčešće u timovima sa dječacima što ju je kasnije ojačalo i spremilo da uzbudljivu karijeru. Tokom 80-ih igrala je profesionalno u muškoj ligi. Razgovor sa komesarom NBA lige Dejvidom Sternom dovoljno govori o kakvoj je košarkašici riječ.

Liberman je gostovala u američkom podkastu u kojem je opisala tok svoje karijere, ali je akcenat stavila na poziv koji, svakako, nije očekivala. Dejvid Stern, tadašnji komesar NBA lige, poželio je da upozna najbolju žensku košarkašicu.

"Imala sam 26 godina, bila je 1984. i dobila sam poziv od Dejvida Sterna. Rekao je da bi volio da dođem u Njujork i da želi da me upozna", započela je Libermanova i nastavila: "Došla sam u NBA štab, Dejvid je zatvorio vrata, a ja sam upitala zbog čega to radi? Rekao je da kada bi neko čuo o čemu pričamo, da bi dobio otkaz. Sjedila sam dva sata sa njim, pričali smo o tome kako želi da pokrene žensku NBA ligu", ispričala je košarkašica.

"Koliko je taj čovjek verovao u žene, odnosno u uspjeh ženskog sporta. Rekao je da je njegova jedina briga da li ću ja igrati u toj ligi. Rekla sam da hoću i da ne brine", rekao je Liberman. Tako je i bilo - od razgovora sa Sternom i pokretanja ženske lige prošlo je nešto više od deset godina, ali je Amerikanka bila spremna da i sa 39 godina potpiše profesionalni ugovor. Nosila je dres Finiks Merkjurijema.

Sport nije za djevojčice! Ili ipak...

NensiLiberman je rođena u Bruklinu, gdje je provela djetinjstvo, a potom se sa roditeljima preselila u Kvins. Vuče jevrejske korijene, mada je ona kasnije prihvatila katoličanstvo. Ipak, to je nije spriječilo da postane dio jevrejske sportske kuće slavnih u Sent Luisu. Još od malena pokazivala je ambicije ka sportu, svestranost ju je odvela put fudbala, bejzbola i softbola, ali je ljubav prema košarci odnijela prevagu. Njena majka nije krila nezadovoljstvo zbog opčinjenosti ćerke prema sportu do te mjere da joj je jednom prilikom i izbušila loptu dok je u sobi vježbala driblinge, ali je Libermanova nastavila da slijedi svoje snove. Nagrada je vrlo brzo stigla...

Košarku je prvenstveno igrala u timu sa muškarcima, sve do druge godine srednje škole - baš tada, bila je primijećena i pozvana u reprezentaciju SAD. Te 1975. bila je uvrštena u 12 najboljih košarkašica Amerike, a već godinu dana kasnije reprezentacija je uzela zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu. Od tog trenutka nastavila je da niže uspjehe, sa srednjoškolskim timom, a koju godinu kasnije i tokom fakultetskih dana - nosila je dres Univerziteta u Virdžiniji. Profesionalnu karijeru je započela u Dalas Dajmontsima, već 1981. timu je pomogla da dođe do trofeja, a sebi je obezbijedila titulu "rukija godine", pošto je prosječno bilježila 26,3 poena po meču.

Igrala i sa muškarcima!

Nastavila je da niže nevjerovatne rezultate, što je bilo prepoznato i u muškom sportu, te je tako 1986. potpisala ugovor sa SpringfildFejmom u jednoj profesionalnoj muškoj košarkaškoj ligi SAD. Već naredne sezone je promijenila tim, ali je ostala u okviru iste lige. Zadužila je dres Long Ajlend Netsa, a potom je bila i dio tima Vašington Generalsa koji su se često nadmetali sa Harlem Globtrotersa gdje je upoznala i svog budućeg muža Tima Klajna.

Osim igre sa jačim polom, Liberman je ostvarila još jedan izuzetan podvig - sa 39 godina potpisala je ugovor sa Finiks Merkjurijem i postala je najstarija košarkašica u ženskoj NBA ligi. A, 24. jula 2008, sa 50 godina potpisala je i sedmodnevni ugovor sa Detroitom i na taj način je oborila svoj prethodni rekord najstarije igračice. Liberman je izabrana u Kuću slavnih košarkaša kao igračica 1996, a 1999. u Žensku košarkašku kuću slavnih.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!