"To što igraju u Americi nije prava liga!" Ameri nipodaštavali Evroligu, dobili brutalan odgovor

Vensan Poarije ne cijeni razvojnu ligu baš previše.

Mnogo se prašine podiglo kada je nekadašnji NBA košarkaš Huan Toskano Anderson na meču izabrane selekcije razvojne lige sa Unikahomružno pričao o evropskoj košarci. On je na jednom tajm-autu potcjenjivački govorio o Evropi i to je izazvalo lavinu komentara. Javljali su se košarkaši iz Evrolige, pa je čak Toskano Anderson morao da se izvinjava.

Sada se o tome oglasio i Vensan Poarije. Govorio je za "Jurohups" o predstojećoj sezoni, a bivši NBA centar je istakao da razvojna liga u kojoj igra Toskano Anderson teško da je uopšte liga u pravom smislu te riječi.

"Toskano Anderson? Pričao sam sa nekim prijateljima o njegovim izjavama. Takođe sam vidio tvitove Evana Furnijea i Majka Džejmsa. Da, on je možda to rekao da bi motivisao tim, ali utakmica je pokazala koliko su evropski timovi jaki. Unikaha čak nije ni u Evroligi, a pobijedili su najbolji tim razvojne lige. Čak ne mislim da je razvojna liga prava liga. Znam mnogo igrača koji nisu spremni da odu iz Amerike na drugi kontinent, tako da ne mislim da igranje tamo pokazuje pravu vrijednost košarkaša. Ne znam koja liga je najbolja da bi se otišlo u NBA, ali iskreno mislim da razvojna liga nije na nivou francuske druge lige. I to kažem bez potcjenjivanja. Igrao sam tamo, tako je. Znam da je mnogo igrača koji su došli u Evropu bolje izgledalo tamo", rekao je Poarije.

Vensan Poarije je sada prešao u Anadolu Efes poslije tri sezone koje je proveo u Real Madridu, sa kojim je uspio da osvoji Evroligu. Nakon dvije sjajne sezone u Baskoniji otišao je 2019. u NBA ali se nije snašao u Bostonu i Filadelfiji. Što se tiče Toskano Andersona, ovo je izjava koja je podigla buru: "Naš san nije da igramo ACB... Naš san nije da igramo Evroligu... Ovo što oni rade je neprihvatljivo."