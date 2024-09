Tea pitali ko je najbolji, sjetio se zaboravljenog bisera: S 16 bio MVP, u Beogradu potezali pištolje na njega!

Milošu Teodosiću je Nemanja Aleksandrov ostao u lijepom sjećanju.

Kada pomislite na talenat i magiju na košarkaškom terenu, morate da se sjetite Miloša Teodosića! Dugogodišnji kapiten reprezentacije Srbije sada je ponovo u domovini gdje igra za Crvenu zvezdu, a u podkastu kod Edina Avdića govorio je o mnogim temama, pa i o košarkaškom talentu. Nakon što je otkrio zašto je na kraju došao u Crvenu zvezdu i šta je tajna uspjeha Željka Obradovića, dobio je pitanje ko je najtalentovaniji košarkaš sa kojim je igrao.

Sjetio se - Nemanje Aleksandrova! Ovaj krilni košarkaš rođen je 1987. godine u Beogradu i ponikao je u FMP-u. Bio je predvodnih kadeta SCG na Evropskom prvenstvu 2003. godine kada je uzeto zlato. a bio je MVP turnira u generaciji Miloša Teodosića, Milenka Tepića, Dragana Labovića i Nikole Dragovića. Kasnije je igrao za Crvenu zvezdu, ali su ga povrede spriječile da pokaže pravi sjaj.

"Nisam za sebe mislio da sam talentovan pretjerano. Ne možeš da ne znaš, igrao sam sa mnogo talenata. Evo, Nemanja Aleksandrov, bili smo zajedno u školskoj klupi u osnovnoj školi, igrali smo zajedno u Železniku. Darko Milićić je bio nevjerovatan, ali Aleksandrov, to šta je on radio, talenat koji je imao. Imali smo meč protiv Partizana kada smo imali 16 godina recimo, taj Partizan sedam godina nije izgubio meč. Sjećam se neko moje dodavanje, Aleksandrov hvata i zakucava 'alej-up' protiv te ekipe. Bio je stvarno nevjerovatan. dobili smo taj meč zbog njega", prisjetio se Miloš Teodosić.

Dobio je pitanje i koja je idealna petorka igrača sa kojima je dijelio teren, a priznao mu je da je to bilo pitanje na koje mu je bilo najteže da odgovori.

"Ne, ne, ne bih sebe stavio na pleja. Ne mogu da računam NBA ligu. Papalukas sigurno. Na dvojci imam Spanulisa, De Koloa, teško je, imaš Bogdana, ne mogu da ti napravim pet. I sa 12 bih se mučio, na trojci Kirilenko, Šiškauskas, Belineli. Krstić mora da bude na centru, tu mi je najlakše. Ne bih mogao da ti napravim, ovo ti je najteže pitanje u emisiji."

KO JE BIO NEMANJA ALEKSANDROV?

Aleksandrov je ponikao u FMP-u, a nažalost nekoliko puta je morao da propusti i cijele szeone zbog povreda. Nakon "pantera" igrao je za Crvenu zvezdu, Olimpiju iz Ljublane, Pesaro, Pepinster, Manresu, Oldenurg, Gacijantep, Eisberen, Krajovu i Jasberenji, a karijeru je završio 2020. godine. Gostujući kod Mileta Ilića u podkastu "Jao Mile" govorio je o tome da mu nije žao što nije imao bolju karijeru i kako nema samo lijepe uspomene na dominaciju u juniorskim kategorijama.

"Nama su bre na utakmici vadili pištolje kad smo igrali! Majke mi, sa Beovukom smo igrali", otkrio je on pa nastavio: "Ma koga boli za 70 poena na utakmici, vadili su utoke, a mi djeca, bre! Majke mi! E, to je problem u društvu, a ne dal' je neko dao 70 poena. Na dječijoj utakmici, pioniri ili kadeti. To je njihov teren, pištolj se vadio, prekinuta je utakmica. Pioniri ili kadeti, slagaću te. Znaš, imaš roditelje, uvijek imaš u nekoj ekipi nekog čiji je klinac najbolji, ili ne igra, a zašto ne igra... A zamisli taj roditelj kakvu mržnju prenese na to dijete, to je tek haos", rekao je Nemanja Aleksandrov.