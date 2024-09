Kako je Željko Obradović osvajao titule? Miloš Teodosić sve objasnio u dvije rečenice, jednostavno je

Miloš Teodosić pričao je o načinu razmišljanja plejmejkera, šta on to vidi na terenu i zašto je košarka Željka Obradovića dala toliko rezultata.

Izvor: DS/© MN press, all rights reserved

Kada Miloš Teodosić ima loptu, magija je gotovo pa zagarantovana. Način na koji pronalazi saigrače ne prestaje da oduševljava sve ljubitelje košarke. Sjajni plejmejker produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom i želi da pomogne klubu da napravi iskorak u Evroligi.

Kako mu uspijeva da i sa 37 godina izvodi fenomenalne poteze? Otkrio je i tajnu uspjeha u razgovoru sa Edinom Avdićem u podkastu "X&O's".

"Samo reakcija i neka intuicija. Ne dođeš na utakmicu i kažeš da ćeš danas da baciš strašan pas. Otvori se, vidiš da može, onda u djeliću sekunde probaš. Neko će da zapamti nekoliko dodavanja, a neće još 30 ili 40 koji su otišli u aut ili neke izgubljene lopte. Ako ćemo realno, mnogo više puta sam izgubio loptu u nekim tim situacijama gdje sam probao nešto ili me saigrač ne razumije", priča Teodosić.

Objasnio je i koliko je sa godinama počeo da ima sve više povjerenja u trenere. "Duda je recimo imao običaj da ti kaže prva dva napada i šta se igra. I dan danas trenera pitam šta želi i šta igramo, ako kaže da ja zovem, onda to radim. Što sam stariji, sve više povjerenja imam u trenera, ne da prije nisam imao. Samo sada imam strašno povjerenje jer on sa strane može da vidi bolje, mogu ja da osjetim da recimo Kalinić ima prednost na postu ili tako nešto. Mnogo puta mi se desilo da sam mislio kontra od trenera i vidim da je on bio u pravu."

Milš Teodosić kod Edina Avdića Izvor: YouTube/X&O's CHAT

Kada je u pitanju igra "dva na dva" ili stručno "pik en rol", Teodosić je u tome gotovo savršen. Kada to radi na parketu u tome uživa, pa je pojasnio kako sve to izgleda iz njegove perspektive. "Možda će zvučati glupo i bezveze, ali je 'pik en rol' prosta igra. Ne možeš ti sad da izmisliš, imaš ovo i ovo ako iskoči, ovo i ovo ako ne iskoči, samo da čitaš i vidiš šta se dešava ispred tebe."

Zatim je spomenuo Željka Obradovića. "Teško je igrati jednostavno. Golden Stejt igra vrlo jednostavno po meni, kako su Željkove ekipe igrale koje su osvajale Evroligu? Za mene vrlo prosto, napraviš višak. Nema tu nekog pretjeranog izmišljanja, da pravimo ovo, pa ovaj da istrči i onda da se sudaramo glavama. Prosto, a teško je. Izbacim ti, sam si, šutni, a ne ti sad nešto... Onda se pojavi problem."

Našalio se i na svoj račun kada je u pitanju prenos lopte kao organizator igre. "Sad sam počeo da gubim lopte, jer sam u godinama, nisam dugo igrao plejmejkera. Igrao sam sa Pefijem u paru, pa Haketom, Pajolom, bio sam na dvojci, nisam se 'maltretirao' na prevođenju. Sve je manja razlika između pleja i beka. Imao sam prost način prenosa lopte, trčiš, staneš, mijenjam ritam, ako krenem kroz noge, neću prenijeti do prekosutra", nasmijao se Teodosić.