"Razglasi svima, završio sam karijeru!" Teodosić čuo jednu riječ, pa svima rekao da je kraj

Miloš Teodosić je rano započeo profesionalnu karijeru, već sa 17 godina je bio senior u FMP-u i Borcu iz Čačka, a sa 20 je otišao u Olimpijakos. Ipak, mnogi su se pitali zašto je toliko dugo čekao da dođe u Crvenu zvezdu, ali i zašto je tako kasno probao da ode u NBA. Imao je već 30 godina kada je potpisao za Los Anđeles Kliperse i nakon dvije sezone i 60 utakmica vratio se u Evropu i zaigrao za Virtus. Sada je u podkastu kod Edina Avdića objasnio zašto nije ranije otišao u Ameriku.

"Htio sam da osvojim Evroligu, pa da odem u Ameriku, kad smo to osvojili, pao mi je teret sa leđa. Poslije svih tih poraza na fajnal-forovima sam patio. Gubili smo mečeve u posljednjim sekundama. Ne kažem ovo zbog sebe zaista, gubio sam dosta fajnal-forova, ali mislim da taj sistem nije pravičan. Igrate toliko mečeva tokom sezone, onda jedan meč u kom svašta može da se desi. Dođi, pobijedi me tri, četiri puta, šampion si, čestitam", rekao je Miloš Teodosić Edinu Avdiću.

Iako je u Evropi bio svoj na svome, jedan od najboljih igrača i veliko ime koje može da bira gdje će da igra morao je jednostavno da se isproba u NBA. Kada je osvojio Evroligu sa CSKA rekao je da hoće u Ameriku i to je iznenadilo čak i njegovog menadžera. Ipak, čak ni sada ne žali za dvije godine u Los Anđelesu.

"Želio sam da probam u NBA, da ne bude da sam mogao i nisam. Imao sam želju. Sa agentom ne pričam pretjerano mnogo, prvi put sam mu nešto tražio kad smo osvojili tu Evroligu. Rekao sam mu da hoću u Ameriku, malo se i on iznenadio. Htio sam da vidim i da probam, da li sam dovoljno kvalitetan da se takmičim sa njima. Nisam pogriješio. Trebalo je ranije da odem, da sam osvojio Evroligu ranije, otišao bih ranije. Nikada nisam imao konkretno ništa, potpišem petogodišnji ugovor u Olimpijakosu, potpišem na tri u CSKA. Nisam imao ništa konkretno, znali su da neću da idem bez evroligaške titule", dodao je Teodosić i istakao da mu je žao što ranije nije probao da igra u najjačoj ligi svijeta.

"Stvarno mi je žao što nisam otišao ranije. Mene je odlazak u Ameriku promijenio kao igrača, nikada nisam individualno radio, nisam poznat kao neki strašan radnik, tek poslije Amerike sam postao takav radnik. Sistem je takav da moraš da radiš, uslovi su takvi da ti je lijepo da radiš. Uđeš u halu, sačeka te doručak, pa fizioterapeut, teretana, pa na teren. Ti i ja ubacimo 100 lopti za pola sata, ja tamo ubacim 400, jer šutiram, vraća mi trener. Ubacim danas i sutra po 400, postaješ bolji kako vrijeme protiče. Uslovi su takvi da ti je lijepo. Da sam otišao ranije, moju karijeru je produžio odlazak u Ameriku. Završiš sezonu 10. aprila ako ne uđeš u plej-of, pa imaš šest mjeseci da radiš na svom tijelu. Naravno da će to da se osjeti naredne sezone. Ovdje to nemaš, ja sam sa 28-29 prvi put otišao na more, jer završiš sezonu sredinom juna, pa Duda zove na pripreme poslije desetak dana. Ostanem u Beogradu, pa krenu pripreme i tako svake godine, nemaš vremena za rad na sebi."

Da je ranije otišao u Ameriku imao bi i druge radne navike...

"Kada kažem nisam radnik, ja radim ono što treba ta dva sata, ali da ostanem da odradim nešto ekstra. Ne. Da odmorim malo, to sam htio. Mnogo mečeva, utakmica, ponekad ostanem da ubacim, od 29. godine sam u Americi vidio koliko mi to treba, prija, da dođeš sat vremena prije treninga. I danas ja dođem tako, jer osjećam da mi to treba. Da mi je to neko pokazao sa 20-21 godinu..."

A kada je dobio otkaz u Americi morali su da mu prevode šta se desilo! A kada je shvatio šta mu Klipersi spremaju riješio je da proširi svuda glasinu da završava karijeru!

"Ja nisam pratio NBA mnogo, pratio sam lige u kojima sam igrao. Tad sam fokusiran bio na te dvije stvari, nisam gledao, onda sam poslije šest mjeseci znao svakog igrača, pa gledao koledž. Meni je trebalo nedjelju dana da naučim imena svih saigrača. Montrez Harel. Ne mogu da prebacim preko jezika. Bio je tu Vilijams, Beverli, Galinari, Grifin. Znao sam neke. Trebalo mi je vremena da im naučim imena. Dolazi taj Vesli Džonson, skoči, zakuca, čuo sam nešto, ali rekoh kakav je ovaj što ne igra mnogo... Nije mi odgovaralo to što je Grifin trejdovan, ostvario sam super saradnju sa njim. Nisu mene poznavali, pomognu sa Blejkom, ja sam imao pet-šest trojki sam, tako sam igrao, bilo mi je idealno. Kada je otišao u Detroit, došli su Heris i Bobi Marjanović i Ejveri. Malo se promijenila i moja uloga, bio sam zadovoljan prvom godinom, svojom ulogom. Nisam pretjerano želio da ostajem, jer su draftovali Šeja Gildžusa-Aleksandera, bio je Beverli, Ostin Rivers, Lu Vilijams, vidio sam da im nisam potreban. Da mene pitaš, prije bih stavio da Šej igra, mlađi je, talentovan, perspektivan. Ostao sam do februara, nisam mnogo igrao, ali bilo mi je lijepo, vodio sam računa o sebi. Zvali su me prvo Dok Rivers i Lorens Frenk da saopšte da ostajem bez ugovora, sve objašnjavaju to kao da je super, ja spuštam slušalicu i pitam ih šta znači da si 'vejvovan', zovem ljude, pitam ih šta je to, pa slušam objašnjenje da to znači da ako neki tim izjednači ponudu, da moram da idem tamo, meni žena trudna. Ne mogu da idem nigde na mjesec i po dana, rekao sam agentu da svima kaže da se povlačim iz košarke ko god da zove", završio je Miloš Teodosić.

