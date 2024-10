Igor Rakočević se javio odmah poslije poraza Partizana: Njegove riječi na španskom iziritirale su Grobare

Bivši reprezentativac Srbije Igor Rakočević čestitao je svojoj Baskoniji pobjedu nad Partizanom na startu Evrolige.

Partizan je odigrao vrlo dobar meč u Vitoriji, u najvećem dijelu utakmice je i vodio, međutim bolja koncentracija u završnici i "vjetar u leđa" sa tribina doveli su Baskoniju do pobjede 88:82 na startu Evrolige. Tako se nastavilo Partizanovo "proklestvo" da više od dvije decenije nije pobijedio u Vitoriji, a mnogo puta - kao i večeras - bio je sasvim blizu prekidu tog niza. Ipak, moraće da se strpi do nekog narednog puta, a do tada može da nauči vrijednu lekciju.