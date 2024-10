Partizan je izgubio zbog dva razloga, Zvezda mora da pobijedi: Đurović progovorio o Evroligi i upozorio navijače!

Vlade Đurović analizirao je Partizan i Crvenu zvezdu i šanse u Evroligi za "vječite".

Izvor: Printscreen/Arena sport/MN Press

Partizan i Crvena zvezda Meridianbet predstavljaju Srbiju u Evroligi. Krenulo je prvo kolo elitnog takmičenja i tamo su crno-bijeli izgubili u Baskoniji, dok crveno-beli tek treba da odigraju svoj meč protiv Pariza u francuskoj prestonici.

Kakve su šanse "vječitih", šta je potrebno da bi se našli u doigravanju? Analizu je dao iskusni trener Vlade Đurović koji je analizu počeo od tima Željka Obradovića.

"Što se tiče meča sa Spartakom, drago mi je da se košarka vratila u Suboticu, sjajna atmosfera, odličan otpor Spartaka, očekivala se pobjeda Partizana. Meč sa Baskonijom sam pažljivo gledao i očekivao sam da će da dobije taj meč. Ne bih rekao iznenađenje da bi napravili pobjedom. Baskonija je izgubila prvo kolo, ovaj Hauard bio je rovit, zato je igrao samo 20 minuta i dao je 17 poena, lakše je kad imaš takvog igrača. Partizan je izgubio na sličan način kao i neke prethodne mečeve, oni im očigledno nisu talična baza", rekao je Đurović za "Arenu sport".

Zatim je analizirao nekoliko pojedinaca sa tog meča u Vitoriji.

"Marinković je imao dobru partiju pred bivšim timom koji ga je lijepo dočekao. Utakmicu je dobio Luvavu, neočekivani džoker Pabla Lasa i on je bio ključ, odigrao je jedan od mečeva karijere. Nisam ga pratio u NBA i Megi, nisam primijetio da je tamo igrao toliko dobro. Imao je i neke ključne 'rampe' i poene. Moneke je teatralan tip, glumac, trebalo je da dođe u Beograd. Imao je loš šut i poslije svake akcije traže da se gleda snimak ili pokazuje nešto, smije se, vole ga kamermani i režiseri. Nije toliko dobar igrač, da ne treba da žalimo što nije došao. Mislim da je bilo kontakta sa Partizanom u vezi dolaska. Karlik Džouns je bio slabiji u odnosu na ono što smo svi očekivali, samo četiri poena za 20 minuta, uz fantastičnu NBA asistenciju za zakucavanje drugog Džounsa. Nije poznat kao šuter, ima sjajan prodor, napravio je samo dva, očekivao sam više prodora, to je jedan od razloga poraza."

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Na kratko je zastao, pa nastavio.

"Drugi razlog je Dejvis koji je bio napadački dobar, sem jedne napadačke situacije kada nije uzeo desni horog koji je ranije ubacio. Bio je to jedan od važnih momenata meča. Zamjeram mu što je za 31 minut imao samo jedan skok. Za tu visinu, snagu i atleticizam, malo. Lundberg solidan, Nilikina slab, za 18 minuta ništa nije uradio. Bonga ima oscilacije, simpatičan je svima, pa i meni. Nisam vjerovao, pogađa neke šuteve, imao je 50 odsto za tri, za dva slabo. Braun slabo za 25 minuta 2/8 šut, to je slabo. Jedna 'rampa' u kontri i situaciji dva na jedan. I to od Luvavua lopta kači njega... Neki detalji, sitne greške, to se nakupilo."

"Zvezdin problem je velika rotacija"

Koliko može tim Janisa Sferopulosa u Evroligi? Kreću iz Pariza. "Zvezda je protiv Mornara imala priliku da se iskupi za taj poraz od Dubaija na startu ABA lige. Igra utakmicu sličnu kao Partizan, taj Pariz je novi tim, ima priliku. Kada kažeš Tijago Spliter, asocira te na odličnog centra koji je igrao i u Evropi i u NBA, bio je odličan igrač. Kao trener, stavio sam sebi upitnik. Gledao sam meč protiv AEK-a na Sajmu. Prvo poluvrijeme je bilo tu i tamo, a u drugom ih je AEK razbio. Onda je igrao protiv Partizana i tu su se crno-bijeli baš namučili. Njihovi Amerikanci su slični Džounsu, znaju da šutnu, neće biti lagana utakmica."

Izvor: MN PRESS

Đurović vidi šansu u trenerskom (ne)iskustvu, ali ga brine velika rotacija.

"Sferopulos je iskusniji od Splitera, ima dužu klubu, što može da bude i hendikep. Ima 14 igrača, tu je i Kostić. Sem njega i Ilića, svi misle da treba da igraju bar 15 minuta, kao i kapiten Lazić koji je legenda kluba i očekuje da će da igra. Na jednom mjestu Gedraitis, Dobrić i Kalinić, svi očekuju 20 minuta, to je 60 minuta, meč traje 40. Na visokim pozicijama Bolomboj i Mitrović, Davidovac koji je reprezentativac, Dobrić takođe, Plavšić. Očekuju da će da igraju. U ovom momentu ni Sferopulos ne zna prvu postavu, ne prva, nego najjača. Nisu otišli Lazić i Teodosić, pa je malo lakše, kome ćeš od njih da kažeš da budu u civilu i da se ne skidaju. To je teško sa tim igračima. Zamišljam sebe kao trenera, to je teško, podsvjesno kažeš sebi da je dobro da se neko povrijedi, ne kažeš to javno. Zvezda treba da uđe bez pritiska. Ako ne dobije utakmicu, može da misli da će brejk da napravi protiv Asvela i Albe i slično, ali ni to nije sigurno. Zato je Pariz velika šansa za brejk, prošli trener ih je vodio fenomenalno, sad je Spliter tu. Šansa je velika, prvo je kolo. Da vidimo kako će biti. Želim svu sreću, navijači Zvezde trepere. Svi će gledati tu utakmicu."

Jedno od pitanja bilo je o tandemu Pariza Šortsu i Ifiju.

"Evroligaško iskustvo je prednost svakako. Pariz sam gledao protiv Partizana, ima tu igrača koji mogu da te probiju, da stvore šansu ni iz čega, ne plaše se ničega. Postoje dva načina kako da ih čuvaš. Ili uz nečiju pomoć, što je riskantno ili neka on da 25 poena ili 30, ali da ostali ne pogode. Ako se on razigra i razigrava druge, onda je teško. Takvi igrači svakoj ekipi su potrebni. Mekintajer nije takav igrač, sa šutom je lošiji, takav je bio Teodosić, ubaciće kada treba, iznudiće faul kada treba, razigraće druge. On je u godinama da to ne može. Zato Baskonija recimo sa Hauardom može mnogo, Džejms u Monaku, mogu da šutiraju 0/10 i niko neće na to da reaguje, takvog igrača kada imaš, onda je sve lakše."

Mogu li "vječiti" do doigravanja?

"Partizan je izgubio, imao je veliku šansu za brejk. Ne mogu ni Zvezda ni Partizan da uđu direktno u plej-of ili u plej-in bez brejkova. Osluškujem atmosferu u kafićima i restoranima, vlada veliki optimizam među navijačima, treba to da se stabilizuje. Evroliga je mnogo jača, pojačanja su tu, slušao sam Mirotićev intervju. Mislio sam da će Armani da najavi kandidaturu za vrh, pa je izgubio prvo kolo. PAO se mučio protiv Albe koja je igrala bez četvorice važnih igrača. Real je neočekivano izgubio, Makabi dobio Asvel jedva u Beogradu. Bez pobjeda na strani ne može da se napravi domaći teren bez poraza. Možda tipa Real ili Džejms će da dođe i da ti da 10 trojki. Da bi to preduprijedio, moraš da dobijaš mečeve na strani."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!