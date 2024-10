Srbin je došao krajem osamdesetih i promijenio NBA ligu: Da bi se desio Jokić, morao je prvo da zaigra Vlade

"Vlade Divac: Od zamjene za Karima do trejda za Kobija... I dalje je promijenio NBA!", naslov je videa o Vladi Divcu.

Nikola Jokić je sada centar iz Srbije za koga govore da je promijenio NBA i košarku, ali isto su to pričali za Vladu Divca kada je stigao u NBA.

Ni sada se ne zaboravlja kultni srpski centar koji je ostavio dubok trag u Sakramento Kingsima i LA Lejkersima, a igrao je i za Šarlot Hornetse. Sada je jedan jutjub kanal posvećen NBA ligi napravio osvrt na Divčevu karijeru i vidjelo se koliko je nekadašnji reprezetnativac Jugoslavije cijenjen u Americi.

Divac je bio prvi Srbin koji je putem drafta otišao u NBA, a kao igrača Partizana birali su ga Los Anđeles Lejkersi. Kada se penzionisao veliki Karim Abdul Džabar on ga je zamijenio i bio je dio tima koji je 1991. godine igrao finale sa Čikago Bulsima i Majklom Džordanom. Trejdovan je u Šarlot u zamjenu za Kobija Brajanta, a onda je otišao u Sakramento gdje je bio toliko omiljen da mu je na kraju dres povučen iz upotrebe,

Autori videa naveli su da su baš zbog Divca NBA skauti i generalni menadžeri morali da krenu da ozbiljno prate Evropu i da je od njega krenula ekspanzija internacionalaca u najjačoj ligi svijeta. A i da je promijenio ulogu centra u NBA košarci.

"Čak i da mu ne računate NBA karijeru, on se smatra velikim igračem i jednim od najuticajnijih igrača Evrope svih vremena. Bilo da pričamo o Partizanu ili reprezentaciju Jugoslavije sa Draženom Petrovićem, Tonijem Kukočem i Dinom Rađom ili kasnije sa Markom Jarićem i Peđom Stojakovićem... On je u NBA došao krajem 80-ih godina i među prvim je Evropljanima koji su napravili uspješnu karijeru pa je otvorio vrata mnogim igračima koji su kasnije dolazili. Sa njim na parketu nije bilo šale. Preživio je pritisak igranja za Šoutajm Lejkerse kada je mijenjao Karima Abdula Džabara, igrao je uspješno sa Medžikom Džonsonom sve do njegovog penzionisanja i navijači Lejkersa su za njega govorili da je jedan od najpotcijenjenijih igrača lige. Kasnije je trejdovan u Šarlot Hornetse za Kobija Brajanta i oni su tada imali dve najbolje sezone u istoriji franšize. Najbolje je igrao kada je napunio 30 godina pa se pridružio Peđi Stojakoviću, Krisu Veberu, Majku Bibiju i Dagu Kristiju u Sakramento Kingsima 2002. godine kada su se takmičili sa Šekom, Kobijem i Lejkersima i igrali čuvene serije od 7 utakmica. Vlade Divac živi za košarku i uradio je sve na tako unikatan način i postao prvi visoki igrač u ulozi plejmejkera koji je imao i šut za tri poena, a pokazao je koliko efektivan može da bude taj evropski stil košarke", navodi se u videu o Vladi Divcu. Evo i tog videa: